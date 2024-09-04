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محليات

"الاخبار" | هوكشتين «مش راجع» قريباً

2024-09-04 | 01:17
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&quot;الاخبار&quot; | هوكشتين «مش راجع» قريباً
"الاخبار" | هوكشتين «مش راجع» قريباً

فيما تستعدّ اللجنة الخماسية لاستئناف نشاطها في لبنان، بالتزامن مع لقاء سيُعقد في الرياض في الأيام القليلة المقبلة، بينَ المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان والمستشار في الديوان الملكي نزار العلولا، تحدّثت تسريبات أخيراً عن عودة قريبة للموفد الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتين إلى بيروت لترتيب بعض الإجراءات المتعلقة بالـ 1701 والوضع على الحدود.

الى ذلك أكدت مصادر المعنيين بالملف، ممن هم على تواصل مع هوكشتين، لصحيفة "الاخبار" أن وتيرة اتصالاته مع دائرة الوسطاء الذين كانوا ينقلون رسائله تراجعت بعد زيارته الأخيرة لبيروت عقب اغتيال القائد في حزب الله فؤاد شكر.

واستغربت المصادر ما يتردّد عن القرار 1701 وما يرتبط به، تحديداً في ما يتعلق بعمل اليونيفل ومهام الجيش في الجنوب، "وكأنّ الحرب وصلت إلى نهايتها"، وتساءلت عن "الجهة التي تحاول أن تروّج لفكرة اليوم التالي".

وكشفت المصادر أن "هوكشتين أكّد في زيارته ما قبل الأخيرة إلى بيروت، في حزيران الماضي، لمن التقاهم، وخصوصاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، أنه لن يعود قبل إبرام اتفاق بشأن غزة، بعد تمسك المقاومة بعدم فصل الجبهات أو الخوض في ترتيبات أمنية قبل وقف العدوان على غزة". وهو كرّر موقفه هذا "في زيارته الأخيرة التي أتت على عجل بعد عملية الاغتيال لمحاولة إقناع حزب الله بعدم الرد. واليوم، لم تطرأ مستجدّات تستدعي عودته. لا بل إن التطورات الأخيرة وتأكيد رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو مضيه في الحرب يعني أن حلولاً في الأفق ربما تستدعي استئناف هوكشتين اتصالاته".

"الاخبار" | هوكشتين «مش راجع» قريباً

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