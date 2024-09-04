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محليات

الشرق الاوسط: التمديد لقائد الجيش يحتاج إلى اقتراح يقدّمه سليم... فهل يقدم وزير الدفاع على هذه الخطوة؟

2024-09-04 | 01:52
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الشرق الاوسط: التمديد لقائد الجيش يحتاج إلى اقتراح يقدّمه سليم... فهل يقدم وزير الدفاع على هذه الخطوة؟
الشرق الاوسط: التمديد لقائد الجيش يحتاج إلى اقتراح يقدّمه سليم... فهل يقدم وزير الدفاع على هذه الخطوة؟

تبدو مهلة الأربعة أشهر قبل موعد إحالة قائد الجيش العماد جوزاف عون، إلى التقاعد في 10 كانون الثاني المقبل، بعيدة ومريحة نسبياً، للبحث في خيارات ملء هذا الموقع الحساس، لكنها في الحسابات السياسية ضاغطة، مما دفع بعض القوى إلى طرح التمديد مرة أخرى لولاية عون وقادة الأجهزة الأمنية الأخرى على الطاولة، حتى لا يصل الأمر إلى الوقت القاتل الذي يُدخل قيادة الجيش والمؤسسات الأمنية في فراغ يصعب ملؤه بالإنابة، وفق ما اشارت صحيفة "الشرق الاوسط".

وبحسب الصحيفة ، من بين الخيارات المطروحة لحلّ هذه الإشكالية في ظل استمرار الفراغ الرئاسي  أن تتخذ الحكومة قراراً بالتمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام للأمن العام بالوكالة اللواء الياس البيسري، إلا إن هذا الأمر دونه عقبات سياسية.

وفي هذا السياق رأى مصدر وزاري أن الحكومة "ليست بوارد فتح معركة جديدة، خصوصاً مع المسيحيين، ما دام المجلس النيابي قادراً على إنجاز هذه المهمّة".

وقال المصدر إن التمديد لقائد الجيش "يحتاج إلى اقتراح يقدّمه وزير الدفاع موريس سليم، والأخير لن يقدم على هذه الخطوة لسببين؛ الأول: خلافه المستحكم مع قائد الجيش، والثاني رفض رئيس التيار (الوطني الحرّ) النائب جبران باسيل هذا التمديد، باعتبار أن جوزاف عون لا يزال مرشحاً رئاسياً والتمديد له على رأس المؤسسة العسكرية يعزز فرص وصوله إلى الرئاسة".

وتابعت الصحيفة انه مع استمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية والخشية من خسارة المسيحيين أهم منصب لهم في الدولة بعد خسارة موقع "حاكم مصرف لبنان"، ترددت معلومات مفادها بأن باسيل "لا يمانع التمديد لقائد الجيش هذه المرّة بخلاف المرة السابقة، حتى لا يتسلّم رئيس الأركان اللواء حسّان عودة (درزي) هذا المنصب"، إلا إن مصدراً في التيار أوضح للصحيفة أن الأخير "لديه موقف مبدئي يتصل بانتظام عمل المؤسسات، وأن مؤسسة الجيش لا تقف عند شخص واحد".

وأكد المصدر، أن "المسألة لم تبحث بشكل جدّي من قبل قيادة (التيار)، ولا نزال عند الطرح الذي قدمناه قبل التمديد السابق بأنه في حال غياب القائد يتولّى رئيس الأركان مهمته، وفي حال عدم وجود رئيس أركان يتولى المسؤولية الضابط الأعلى درجة في المجلس العسكري".

لكنّ المصدر استطرد قائلاً: "في حال حصل توافق سياسي كامل على تعيين قائد جديد للجيش ومجلس عسكري ضمن سلّة واحدة، فإن (التيار) لا يمانع، ومستعدّ ليشارك وزراؤه في مجلس الوزراء من أجل إقرار هذا التعيين"، لافتاً إلى أن "الوضع الاستثنائي، والخطر الإسرائيلي الذي يهدد الجنوب وكلّ لبنان، يفرضان مثل هذا التوافق السياسي على تعيينات على هذا المستوى".

الشرق الاوسط: التمديد لقائد الجيش يحتاج إلى اقتراح يقدّمه سليم... فهل يقدم وزير الدفاع على هذه الخطوة؟

محليات

جوزيف عون

الجيش

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