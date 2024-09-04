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محليات

الجيش يوقف مواطنين في منطقتي الجناح والليلكي - بيروت لارتكابهما جرائم مختلفة

2024-09-04 | 07:56
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الجيش يوقف مواطنين في منطقتي الجناح والليلكي - بيروت لارتكابهما جرائم مختلفة
الجيش يوقف مواطنين في منطقتي الجناح والليلكي - بيروت لارتكابهما جرائم مختلفة

أعلنت قيادة الجيش، في بيان انه "بتاريخ 3 / 9 / 2024، دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الجناح – بيروت منزل المواطن (م.ص.) وأوقفته لارتكابه جرائم مختلفة منها إطلاق النار ما أدى إلى وفاة أحد الأشخاص، وافتعال إشكالات والاعتداء على مواطنين، والاتجار بالمخدرات، كما دهمت دورية أخرى من المديرية في منطقة الليلكي – بيروت منزل المواطن (خ.ز.) وأوقفته لارتكابه جرائم مختلفة منها تأليف عصابة للاتجار بالمخدرات والأسلحة الحربية، وافتعال اشكالات وإطلاق النار، والسرقة والسلب وفرض خوات بقوّة السلاح.

بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".

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