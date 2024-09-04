عقل: ملف رياض سلامة يلاحق باهتمام دولي كبير جداً

كلام عقل جاء في إطلالة له عبر برنامج هنا بيروت، وأكد عقل "تواجد رياض سلامة في السجن" معتبراً أنه "ضابط أسرار مجموعات كبيرة ممن اعتمدوا تبييض الأموال ".

كما أشار إلى أن "ملف رياض سلامة يلاحق باهتمام دولي كبير جداً وكل الانظار تتجه نحو لبنان".

وتوجه عقل إلى من هم على صلة مع سلامة قائلاً "نصيحتي لكل من هو على صلة مع رياض سلامة هي الابتعاد عنه لأن ملف تبييض الاموال أصبح ملفاً دولياً".

أما عن مصير الودائع، لفت عقل إلى أن "كل ما حصل في المصارف كان بإمضاء رياض سلامة، وتوقيفه سيكون له تأثيراً مباشراً على الودائع لأن سلامة يحمل أسرار نهب الودائع"

وختم عقل بالقول: " إفرحوا بتوقيف سلامة أمين صندوق التركيبة المافيوية في لبنان"