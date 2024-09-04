مرتضى: من المبكر الحسم والجزم في ملف رياض سلامة

وتساءل مرتضى، في إطلالة له عبر برنامج هنا بيروت "هل اعتقال رياض سلامة يعيد أموال المودعين أم أن ما يحصل هو سيناريو لتبرئة المصارف"

كما اعتبر أن "الاسرائيلي الذي كان يعتقد أن بإمكانه القضاء على المقاومة في فلسطين وغزة أو تحجيمها، من الطبيعي أن يكون هدفة الثاني المقاومة في لبنان" وأضاف: "نحن أمام عدو غدار لديه الكثير من الاطماع وبالتالي لا يمكن أن نحسم تحركاته فكل الاحتمالات قد تبقى مفتوحة"

كذلك، وصف مرتضى المعركة الحالية بالسيبرانية، مشيراً إلى أن "الاسرائيلي عرف وفهم ما معنى أن يصل حزب الله إلى القاعدة 8200 علماً أن الحزب لم يستخدم بعد الأجيال المتطورة أكثر من المسيرات برؤوس متفجرة وهذا ما جعل إسرائيل تعيد حساباتها"