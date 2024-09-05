بالصور - محتجون قطعوا طريق الجناح بالاطارات المشتعلة بسبب انقطاع المياه

محتجون قطعوا طريق الجناح بالاطارات المشتعلة بسبب انقطاع المياه pic.twitter.com/DWNQcVhDso
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) September 5, 2024
محتجون قطعوا طريق الجناح بالاطارات المشتعلة بسبب انقطاع المياه pic.twitter.com/DWNQcVhDso
في آخر موسم الحج إلى الديمان.. أدى "الخارجون" من جمهورية جهنم فريضة العزم على متابعة المسيرة/ ومن الصرح الصيفي للبطريركية المارونية، وما يمثله من حجم ورمزية ودور في المفاصل الوطنية الأساسية/ أطلق الرباعي المصروف من الخدمة بداية مرحلة جديدة للعمل السياسي/ على مبدأ الشراكة والجمع ونبذ الأحقاد والحسابات الشخصية.
طغى توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة على المشهد السياسي لما سيترتب على هذا الاجراء من تداعيات ولما يمكن أن يحمل من بوح للأسرار المالية والسياسية، الا أن تحرك النواب الأربعة الخارجين من التيار الوطني الحر وإطلاق عجلتهم السياسية المحدّثة من بوابة الديمان كان لها رمزيتها ودلالتها السياسية ورسائلها، إذ كرست مجموعة نيابية في المعادلة السياسية كشريك على طاولة الاستحقاقات الدستورية.