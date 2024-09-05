النواب الخارجون من التيار... معادلة جديدة في الاستحقاقات

وقالت مصادر النواب الاربعة ان السعي هو لاحداث خرق في جدار الرئاسة ، وبعيدا عن الاعلام سيتم العمل على لقاء تشاوري نيابي يشكل قوة ضاغطة في هذا الاطار، لكنه لن يكون تكتلا ولا حزبا ووظيفته الاساسية الراهنة انتاج حل لرئاسة الجمهورية .

ووفق معلومات الجديد، ينظر البطريرك بشارة الراعي بإيجابية الى ما يمكن أن تقدّمه هذه المجموعة النيابية الوسطية القابلة للتوسع والتواصل مع مختلف الكتل، وذلك في ظل عدم قدرة القوى السياسية تقديم أي خرق جديد على صعيد الاستحقاقات وباتت أسيرة مواقفها المتصلبة.

والى حين أن تبتّ اللجنة الخماسية مسار تحركها في المرحلة المقبلة تشخص الانظار نحو نتائج لقاءات الرياض الفرنسية السعودية وقالت معلومات الجديد ان لقاء ثنائيا عقد ليل امس بين المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا والسفير وليد بخاري لكون المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان وصل متأخرا الى الرياض واضافت المعلومات ان الاجتماع الثلاثي سيعقد لاحقا لبحث مسألة تسريع انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان، في موازاة المسعى الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت مصادر النواب الاربعة للجديد ان السعي هو لاحداث خرق في جدار الرئاسة ، وبعيدا عن الاعلام سيتم العمل على لقاء تشاوري نيابي يشكل قوة ضاغطة في هذا الاطار، لكنه لن يكون تكتلا ولا حزبا ووظيفته الاساسية الراهنة انتاج حل لرئاسة الجمهورية .

ووفق معلومات الجديد، ينظر البطريرك بشارة الراعي بإيجابية الى ما يمكن أن تقدّمه هذه المجموعة النيابية الوسطية القابلة للتوسع والتواصل مع مختلف الكتل، وذلك في ظل عدم قدرة القوى السياسية تقديم أي خرق جديد على صعيد الاستحقاقات وباتت أسيرة مواقفها المتصلبة.

والى حين أن تبتّ اللجنة الخماسية مسار تحركها في المرحلة المقبلة، تشخص الانظار نحو نتائج لقاءات الرياض الفرنسية السعودية وقالت معلومات الجديد ان لقاء ثنائيا عقد ليل امس بين المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا والسفير وليد بخاري لكون المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان وصل متأخرا الى الرياض واضافت المعلومات ان الاجتماع الثلاثي سيعقد لاحقا لبحث مسألة تسريع انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان، في موازاة المسعى الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة.