التغطية مستمرة.. مراسل الجديد يوافينا بآخر المستجدات الميدانية جنوب لبنان

أكّد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع أن سبب عدم ذكره لـ”اتفاق الطائف” في خطابه عقب قداس شهداء المقاومة اللبنانيّة، مردّه إلى أن لكل خطاب سياقاً محدداً، وأنه يفضل الحديث عن المواضيع التي تتناسب مع هذا السياق ولا يقوم بحشر بعض الأمور فقط لمجرّد ذكرها. وأشار إلى أن حزب “القوات اللبنانية” كان من أكبر المدافعين عن “اتفاق الطائف”، وقد دفع أثماناً باهظة نتيجة مواقفه.
أكد اهالي بلدة شويا وعائلة عماد تعليقاَ على مقتل الشاب شربل حدشيتي واتهام ابن البلدة بشار عماد بقتله، الثقة الكاملة والمطلقة بالقضاء اللبناني والأجهزة الأمنية, والحرص على السلم الأهلي وإحترام الغير وإن واقعة تسليم المتهم بشار عماد لنفسه طوعاَ للأجهزة الأمنية يؤكد ذلك. بيان