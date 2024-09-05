مقدمة نشرة أخبار الجديد

في آخر موسم الحج إلى الديمان.. أدى "الخارجون" من جمهورية جهنم فريضة العزم على متابعة المسيرة/ ومن الصرح الصيفي للبطريركية المارونية، وما يمثله من حجم ورمزية ودور في المفاصل الوطنية الأساسية/ أطلق الرباعي المصروف من الخدمة بداية مرحلة جديدة للعمل السياسي/ على مبدأ الشراكة والجمع ونبذ الأحقاد والحسابات الشخصية.

وقالت مصادر النواب الاربعة إن السعي هو لإحداث خرق في جدار الرئاسة/ وبعيدا عن الإعلام سيتم العمل على لقاء تشاوري نيابي يشكل قوة ضاغطة في هذا الاطار/ لكنه لن يكون تكتلا ولا حزبا/ ووظيفته الاساسية الراهنة إنتاج حل لرئاسة الجمهورية/ وهناك فرصة من الآن حتى الانتخابات الاميركية في نوفمبر تشرين الثاني المقبل.. أي التوصل الى حل رئاسي في ظل الرئاسة الاميركية الحالية/ وأضافت مصادر النواب إن المطروح هو خيار ثالث مهمته العمل الانقاذي وبناء جسر يحدث الخرق/ وسيبدأ المعنيون بهذا الخيار والتواصل مع كل الاطراف.. ومن أراد عدم التجاوب يكون قد وضع نفسه خارج الحل/ وتقول المصادر إن البطريرك الراعي استهوته الفكرة/ وهو الذي ملأ مذبح الكنيسة على آحاد سنتي الفراغ بالدعوة الى انتخاب رئيس/ واختبر كل اشكال الضغط الكنسي والسياسي ومهل الحث/ لكن آماله خابت بالسياسيين، مسلمين ومسيحيين، لاسيما مؤخرا وخلال زيارة أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان، وكما أعلن الكاردينال بيترو بارولين عندما خذلته قوى مارونية/ وقال النواب اليوم للراعي: من موقعك ستعطي دفعا على المستوى الوطني وبالأخص المسيحي لهذا الخيار الثالث/ من دون أن يدخلوا في متاهات الخلافات الداخلية أو "جبرنة" النقاش والانحدار الى مستويات تفقد الطرح استعجاله وأهميته في ظرف دقيق معلق على حبال المنطقة// والدولة "مقطوعة الرأس" دخلت اليوم طرفا في الادعاء على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة من بوابة هيئة القضايا في وزارة العدل.. ممثلة برئيستها القاضية هيلانة اسكندر/ اتخذت الدولة صفة الادعاء الشخصي، لكونها متضررة من جرائم عدة كالرشوة والتزوير وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع، أو حتى اختلاس المال العام// والملف اليوم امام قاضي التحقيق الأول بالتكليف في بيروت بلال حلاوي، والذي باشر دراسته تمهيدا لتحديد جلسة للاستماع إلى سلامة الأسبوع المقبل/ وتبلغ محامو الحاكم السابق موعد الجلسة وسط توقعات بحضور القاضية اسكندر جلسة الاستجواب/ فيما رفض المدعي العام التمييزي جمال الحجار طلب القاضية عون التحقيق مع سلامه/ والتي حضرت شخصيا الى قصر عدل بيروت وأودعت الحجار كتاب طلبها الاستجواب// ومن ملف سلامة فتح القاضي حلاوي تحقيقا فرعيا/ فاستجوب مديري المخابرات السابقين في الجيش اللبناني روبير فاضل وكميل ضاهر في دعوى الإثراء غير المشروع المقامة ضدهما/ وبعد الاستماع قرر تركهما بسندات إقامة، على أن يستدعيهما إلى جلسة لاحقة// صحوة قضائية.. وحراك سياسي ترافق مع مؤثرات صوتية عن بعد أعادت تفعيل الخماسية/ وعقد في الرياض اجتماع تنسيقي بين المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا والسفير وليد البخاري، لأن المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان وصل متأخرا الى الرياض/ واضافت المعلومات إن الاجتماع الثلاثي سيعقد لاحقا// هذا الحراك يأتي على أرض مهتزة، محكومة بميدان ملتهب بين جبهتين وضفة على وشك الانفجار/ فمن عقبة فيلادلفيا وأعداد الأسرى أعاد بنيامين نتنياهو المفاوضات إلى نقطة الصفر/ إذ قال لفوكس نيوز إن التقارير التي أشارت إلى اقترابنا بنسبة تسعين في المئة من التوصل إلى اتفاق بشأن غزة غير دقيقة/ وموقف نتنياهو جاء استباقا لمسودة اتفاق جديدة أعلنت عنها الإدارة الأميركية، على أن تطرحها في سوق التفاوض غدا.