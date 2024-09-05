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محليات

مقدمة نشرة أخبار الجديد

2024-09-05 | 13:25
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مقدمة نشرة أخبار الجديد
مقدمة نشرة أخبار الجديد

في آخر موسم الحج إلى الديمان.. أدى "الخارجون" من جمهورية جهنم فريضة العزم على متابعة المسيرة/ ومن الصرح الصيفي للبطريركية المارونية، وما يمثله من حجم ورمزية ودور في المفاصل الوطنية الأساسية/ أطلق الرباعي المصروف من الخدمة بداية مرحلة جديدة للعمل السياسي/ على مبدأ الشراكة والجمع ونبذ الأحقاد والحسابات الشخصية.

وقالت مصادر النواب الاربعة إن السعي هو لإحداث خرق في جدار الرئاسة/ وبعيدا عن الإعلام سيتم العمل على لقاء تشاوري نيابي يشكل قوة ضاغطة في هذا الاطار/ لكنه لن يكون تكتلا ولا حزبا/ ووظيفته الاساسية الراهنة إنتاج حل لرئاسة الجمهورية/ وهناك فرصة من الآن حتى الانتخابات الاميركية في نوفمبر تشرين الثاني المقبل.. أي التوصل الى حل رئاسي في ظل الرئاسة الاميركية الحالية/ وأضافت مصادر النواب إن المطروح هو خيار ثالث مهمته العمل الانقاذي وبناء جسر يحدث الخرق/ وسيبدأ المعنيون بهذا الخيار والتواصل مع كل الاطراف.. ومن أراد عدم التجاوب يكون قد وضع نفسه خارج الحل/ وتقول المصادر إن البطريرك الراعي استهوته الفكرة/ وهو الذي ملأ مذبح الكنيسة على آحاد سنتي الفراغ بالدعوة الى انتخاب رئيس/ واختبر كل اشكال الضغط الكنسي والسياسي ومهل الحث/ لكن آماله خابت بالسياسيين، مسلمين ومسيحيين، لاسيما مؤخرا وخلال زيارة أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان، وكما أعلن الكاردينال بيترو بارولين عندما خذلته قوى مارونية/ وقال النواب اليوم للراعي: من موقعك ستعطي دفعا على المستوى الوطني وبالأخص المسيحي لهذا الخيار الثالث/ من دون أن يدخلوا في متاهات الخلافات الداخلية أو "جبرنة" النقاش والانحدار الى مستويات تفقد الطرح استعجاله وأهميته في ظرف دقيق معلق على حبال المنطقة// والدولة "مقطوعة الرأس" دخلت اليوم طرفا في الادعاء على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة من بوابة هيئة القضايا في وزارة العدل.. ممثلة برئيستها القاضية هيلانة اسكندر/ اتخذت الدولة صفة الادعاء الشخصي، لكونها متضررة من جرائم عدة كالرشوة والتزوير وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع، أو حتى اختلاس المال العام// والملف اليوم امام قاضي التحقيق الأول بالتكليف في بيروت بلال حلاوي، والذي باشر دراسته تمهيدا لتحديد جلسة للاستماع إلى سلامة الأسبوع المقبل/ وتبلغ محامو الحاكم السابق موعد الجلسة وسط توقعات بحضور القاضية اسكندر جلسة الاستجواب/ فيما رفض المدعي العام التمييزي جمال الحجار طلب القاضية عون التحقيق مع سلامه/ والتي حضرت شخصيا الى قصر عدل بيروت وأودعت الحجار كتاب طلبها الاستجواب// ومن ملف سلامة فتح القاضي حلاوي تحقيقا فرعيا/ فاستجوب مديري المخابرات السابقين في الجيش اللبناني روبير فاضل وكميل ضاهر في دعوى الإثراء غير المشروع المقامة ضدهما/ وبعد الاستماع قرر تركهما بسندات إقامة، على أن يستدعيهما إلى جلسة لاحقة// صحوة قضائية.. وحراك سياسي ترافق مع مؤثرات صوتية عن بعد أعادت تفعيل الخماسية/ وعقد في الرياض اجتماع تنسيقي بين المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا والسفير وليد البخاري، لأن المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان وصل متأخرا الى الرياض/ واضافت المعلومات إن الاجتماع الثلاثي سيعقد لاحقا// هذا الحراك يأتي على أرض مهتزة، محكومة بميدان ملتهب بين جبهتين وضفة على وشك الانفجار/ فمن عقبة فيلادلفيا وأعداد الأسرى أعاد بنيامين نتنياهو المفاوضات إلى نقطة الصفر/ إذ قال لفوكس نيوز إن التقارير التي أشارت إلى اقترابنا بنسبة تسعين في المئة من التوصل إلى اتفاق بشأن غزة غير دقيقة/ وموقف نتنياهو جاء استباقا لمسودة اتفاق جديدة أعلنت عنها الإدارة الأميركية، على أن تطرحها في سوق التفاوض غدا.
 
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جعجع: دخول الحزب إلى الحرب خطأ استراتيجي... وتفكك "الوطني الحر" سيكون لمصلحة لبنان
15:53

جعجع: دخول الحزب إلى الحرب خطأ استراتيجي... وتفكك "الوطني الحر" سيكون لمصلحة لبنان

أكّد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع أن سبب عدم ذكره لـ”اتفاق الطائف” في خطابه عقب قداس شهداء المقاومة اللبنانيّة، مردّه إلى أن لكل خطاب سياقاً محدداً، وأنه يفضل الحديث عن المواضيع التي تتناسب مع هذا السياق ولا يقوم بحشر بعض الأمور فقط لمجرّد ذكرها. وأشار إلى أن حزب “القوات اللبنانية” كان من أكبر المدافعين عن “اتفاق الطائف”، وقد دفع أثماناً باهظة نتيجة مواقفه.


15:53

جعجع: دخول الحزب إلى الحرب خطأ استراتيجي... وتفكك "الوطني الحر" سيكون لمصلحة لبنان

أكّد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع أن سبب عدم ذكره لـ”اتفاق الطائف” في خطابه عقب قداس شهداء المقاومة اللبنانيّة، مردّه إلى أن لكل خطاب سياقاً محدداً، وأنه يفضل الحديث عن المواضيع التي تتناسب مع هذا السياق ولا يقوم بحشر بعض الأمور فقط لمجرّد ذكرها. وأشار إلى أن حزب “القوات اللبنانية” كان من أكبر المدافعين عن “اتفاق الطائف”، وقد دفع أثماناً باهظة نتيجة مواقفه.


اهالي شويا وعائلة عماد تعليقاً على مقتل شربل حدشيتي: نستنكر اي فعل جرمي يثبت حصوله من اي نوع كان
15:43

اهالي شويا وعائلة عماد تعليقاً على مقتل شربل حدشيتي: نستنكر اي فعل جرمي يثبت حصوله من اي نوع كان

أكد اهالي بلدة شويا وعائلة عماد تعليقاَ على مقتل الشاب شربل حدشيتي واتهام ابن البلدة بشار عماد بقتله، الثقة الكاملة والمطلقة بالقضاء اللبناني والأجهزة الأمنية, والحرص على السلم الأهلي وإحترام الغير وإن واقعة تسليم المتهم بشار عماد لنفسه طوعاَ للأجهزة الأمنية يؤكد ذلك.

بيان

15:43

اهالي شويا وعائلة عماد تعليقاً على مقتل شربل حدشيتي: نستنكر اي فعل جرمي يثبت حصوله من اي نوع كان

أكد اهالي بلدة شويا وعائلة عماد تعليقاَ على مقتل الشاب شربل حدشيتي واتهام ابن البلدة بشار عماد بقتله، الثقة الكاملة والمطلقة بالقضاء اللبناني والأجهزة الأمنية, والحرص على السلم الأهلي وإحترام الغير وإن واقعة تسليم المتهم بشار عماد لنفسه طوعاَ للأجهزة الأمنية يؤكد ذلك.

بيان

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