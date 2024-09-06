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محليات

الجمهورية تنقل كواليس لقاء لودريان والعلولا: تحركات جديدة!

2024-09-06 | 01:44
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الجمهورية تنقل كواليس لقاء لودريان والعلولا: تحركات جديدة!
الجمهورية تنقل كواليس لقاء لودريان والعلولا: تحركات جديدة!

جاء في صحيفة "الجمهورية":

أفادت صحيفة "الجمهورية" بأن الحراك حول الملف الرئاسي اللبناني شهد انتعاشاً جديداً بعد لقاء جمع الموفد الفرنسي جان إيف لودريان ومستشار الديوان الملكي السعودي نزار العلولا والسفير السعودي في لبنان وليد البخاري في الرياض. هذا الاجتماع يعكس رغبة السعودية في إعادة الانخراط بعد فترة من التردد، ويأتي في وقت يتم فيه التنسيق مع الدول الأخرى في الخماسية الدولية المعنية بالشأن اللبناني.

ووفقاً للمصادر، فإن الاجتماع ركز على الوضع في لبنان والإجراءات الفرنسية المقترحة للخروج من المأزق السياسي والدستوري، بما في ذلك السبل الممكنة لانتخاب رئيس جديد. وأكدت المصادر أن هناك مساعي لاستكمال البحث مع وزير الخارجية السعودي في الرياض حول أفكار فرنسية جديدة، تدعمها الولايات المتحدة، ويُنتظر أن تتماشى مع التوجهات المصرية والقطرية.

تم تحديد موعد 14 أيلول لعقد اجتماع للجنة الخماسية العربية-الدولية في بيروت، لتقييم الوضع واستعراض نتائج المشاورات الجارية. ويُنتظر أيضاً عودة السفيرة الأميركية ليزا جونسون من واشنطن، وعودة السفير القطري إلى بيروت، قبل اتخاذ أي قرار بشأن زيارة محتملة للودريان إلى لبنان. وعلى الرغم من تفاؤل باريس، فإن تحقيق نتائج ملموسة يظل مرتبطاً بالوضع الإقليمي وتعقيداته، خاصة في ظل التوترات في غزة وجنوب لبنان.

الجمهورية تنقل كواليس لقاء لودريان والعلولا: تحركات جديدة!

محليات

جان إيف لودريان

نزار العلولا

الملف الرئاسي

رئاسة الجمهورية

السعودية

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