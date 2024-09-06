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محليات

فيديو - كيفن كوستنر يكرم عمر حرفوش في حضور فنانين عالميين

2024-09-06 | 13:19
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فيديو - كيفن كوستنر يكرم عمر حرفوش في حضور فنانين عالميين


كرم نجم هوليوود كيفن كوستنر المؤلف الموسيقي العالمي عمر حرفوش بجائزة السلام العالمي في مهرجان فينيسيا السينمائي بإحتفال ضخم ضم شخصيات عالمية منها الممثلة الاميركية سوزان ساروندون.

 والجائزة التقديرية للسلام التي تسلمها حرفوش تعطي فكرة عن عظمة الحفلة الموسيقية الضخمة التي يحضر لها حرفوش في ١٨ أيلول ، في واحد من أعظم مسارح باريس الموسيقية والذي سيحضره اكثر من ألف شخص، منهم اكثر من ثلاثمئة شخصية بين سياسيين وسفراء وروحيين ومشاهير السينما والتلفزيون والغناء. من بينهم: جولييت بينوش، ليتيسيا كاستا، باتريسيا كاس، الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند وغيرهم .
وبعد باريس سيعزف عمر حرفوش مؤلفته الشهيرة "كونشرتو السلام" على البيانو برفقة اوركسترا بيزييه ميديتيرانيه، المؤلفة من ٦٦ عازفا وثلاثين مغني أوبرا، بقيادة ماتيو بونان وتوزيع صديق طفولة حرفوش المايسترو هتاف خوري.
بعد باريس سيعزف حرفوش في الأمم المتحدة في جنيف في يوم السلام العالمي، ثم في الفاتيكان والبرلمان الإيطالي وأوروبا كما في شانغهاي في الصين ودول عدة.
 
فيديو - كيفن كوستنر يكرم عمر حرفوش في حضور فنانين عالميين

محليات

كيفن كوستنر

عمر حرفوش

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