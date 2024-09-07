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محليات

ماذا في اسرار الصحف؟

2024-09-07 | 00:52
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ماذا في اسرار الصحف؟
ماذا في اسرار الصحف؟

ماذا في اسرار الصحف؟

اللواء

لاحظت عناصر أمنية أن الحاكم الموقوف ذرف دموعاً، وهو في طريقه إلى زنزانة التوقيف.

تردَّد أن النائب جبران باسيل لا يُبدي قلقاً حول حصته النيابية بعد انفصال نائبين من المتن الشمالي عن التيار الوطني الحر، لأنه يتّكل على تحالف انتخابي مع مرجعيتين أرثوذوكسية وأرمنية.

لم يردّ وزير معني بقضية حساسة مثارة حالياً على الاتصالات لمراجعته بشأن ما تردَّد عن خلاف بينه وبين مرجعيته السياسية، وتبيَّن أنه موجود خارج البلاد وهاتفه مقفل.

 

الجمهورية

كشف نائب ناشط على خط الملف الرئاسي أنّ بعض النواب من معارضي أحد المرشحين إلى رئاسة الجمهورية مدّوا خيوطاً تحت الطاولة مع الفريق الداعم لهذا المرشح تحسباً لكل الاحتمالات.

نقل عن سفير فاعل في بيروت قوله في لحظة تقاطع خطيرة قبيل الرد العسكري الكبير في 25 آب الماضي: اعتلى أطراف الصراع في المنطقة الاشجار العالية فمن ينزلهم إن فشلت واشنطن.

ألغى موفد عربي رفيع زيارة كان يعتزم القيام بها إلى بيروت بعد أن تلقى نصيحة بفشل محتوم لا نقاش من حوله ونتائج أي مهمة.

ماذا في اسرار الصحف؟

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