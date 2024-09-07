جريحان من الدفاع المدني في قبريخا إثر إعتداءات العدو.. والصحة تكرّر إستنكارها

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أنه إثر الحريق الذي تسببت به الغارة الإسرائيلية على بلدة قبريخا، توجه فريق من الدفاع المدني - الهيئة الصحية لاطفائه.