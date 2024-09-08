الدفاع المدني نعى الشهداء قاسم بزي ومحمد هاشم وعباس حمود في غارة فرون

وأفادت بأن "مراسم التشييع الرسمي للشهداء الثلاثة ستقام يوم الإثنين الموافق في 9-9-2024 في تمام الساعة الثالثة عصراً عند محطة الميزان على تلة الغندورية - برج قالويه. ومن ثم تنقل جثامين الشهداء لتورى الثرى في مسقط رأس كل منهم".

نبذة عن الشهيد قاسم بزي:

- الموظف العملاني قاسم عادل بزي من عديد مركز فرون العضوي.

- من مواليد 20-3-1972 (فرون - بنت جبيل)

- عمل بصفة متطوع اختياري اعتباراً من تاريخ2-1-2022 إلى أن تم تثبيته في الملاك الدائم بصفة فرد بتاريخ 24-8-2023.

- حائز على تنويهات عدة من مدير عام الدفاع المدني.

- تابع العديد من الدورات التدريبية في الداخل.

- شارك في العديد من المهمات.

- كان مثال الموظف الشجاع في خدمة الوطن والمواطن.

- الوضع العائلي: متأهل ولديه ابنان (محمد، عادل) وابنتان (زينب، فاطمة)

نبذة عن الشهيد محمد هاشم :

- الموظف العملاني محمد حبيب هاشم من عديد مركز فرون العضوي.

- من مواليد 8-8-1980 (برج قلاويه-بنت جبيل)

- عمل بصفة متطوع اختياري اعتباراً من تاريخ 2-1-2024 إلى أن تم تثبيته في الملاك الدائم بصفة فرد بتاريخ 24-8-2023.

- حائز على تنويهات عدة من مدير عام الدفاع المدني.

- تابع العديد من الدورات التدريبية في الداخل.

- شارك في العديد من المهمات.

- كان مثال الموظف الشجاع في خدمة الوطن والمواطن.

- الوضع العائلي : متأهل ولديه ابنان (حبيب، علي) وابنة (ليا)

نبذة عن الشهيد عباس حمود:

- الموظف العملاني عباس علي حمود من عديد مركز فرون العضوي.

- من مواليد 20-1-1978(الغندورية-بنت جبيل)

- عمل بصفة متطوع اختياري اعتباراً من تاريخ 2-1-2024 إلى أن تم تثبيته في الملاك الدائم بصفة فرد بتاريخ 24-8-2023.

- حائز على تنويهات عدة من مدير عام الدفاع المدني.

- تابع العديد من الدورات التدريبية في الداخل.

- شارك في العديد من المهمات.

- كان مثال الموظف الشجاع في خدمة الوطن والمواطن.

- الوضع العائلي: متأهل ولديه ابنان (فضل، علي) وابنتان (هديل، غنوة) .