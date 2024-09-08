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محليات

الدفاع المدني نعى الشهداء قاسم بزي ومحمد هاشم وعباس حمود في غارة فرون

2024-09-08 | 01:38
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الدفاع المدني نعى الشهداء قاسم بزي ومحمد هاشم وعباس حمود في غارة فرون
الدفاع المدني نعى الشهداء قاسم بزي ومحمد هاشم وعباس حمود في غارة فرون

نعت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، "الشهداء الثلاثة الموظفين العملانيين قاسم عادل بزي ومحمد حبيب هاشم وعباس علي حمود من عديد مركز فرون العضوي - النبطية الإقليمي، والذين استشهدوا بتاريخ 7- 9-2024 اثناء تأدية واجبهم الوطني والانساني، بحيث استهدفت مسيّرة إسرائيلية بلدة فرون عقب تنفيذ مهمة إطفاء في أحراج البلدة".

وأفادت بأن "مراسم التشييع الرسمي للشهداء الثلاثة ستقام يوم الإثنين الموافق في 9-9-2024 في تمام الساعة الثالثة عصراً عند محطة الميزان على تلة الغندورية - برج قالويه. ومن ثم تنقل جثامين الشهداء لتورى الثرى في مسقط رأس كل منهم".

نبذة عن الشهيد قاسم بزي:

-  الموظف العملاني قاسم عادل بزي من عديد مركز فرون العضوي.

من مواليد 20-3-1972 (فرون - بنت جبيل)

عمل بصفة متطوع اختياري اعتباراً من تاريخ2-1-2022  إلى أن تم تثبيته في الملاك الدائم بصفة فرد بتاريخ  24-8-2023.

-  حائز على تنويهات عدة من مدير عام الدفاع المدني.

-  تابع العديد من الدورات التدريبية في الداخل.

-  شارك في العديد من المهمات.

-  كان مثال الموظف الشجاع في خدمة الوطن والمواطن.

الوضع العائلي: متأهل ولديه ابنان (محمد، عادل) وابنتان (زينب، فاطمة)

 

نبذة عن الشهيد محمد هاشم :

الموظف العملاني محمد حبيب هاشم  من عديد مركز فرون العضوي.

من مواليد 8-8-1980 (برج قلاويه-بنت جبيل)

عمل بصفة متطوع اختياري اعتباراً من تاريخ 2-1-2024 إلى أن تم تثبيته في الملاك الدائم بصفة فرد بتاريخ 24-8-2023.

حائز على تنويهات عدة من مدير عام الدفاع المدني.

تابع العديد من الدورات التدريبية في الداخل.

شارك في العديد من المهمات.

كان مثال الموظف الشجاع في خدمة الوطن والمواطن.

الوضع العائلي : متأهل ولديه ابنان (حبيب، علي) وابنة (ليا)

 

نبذة عن الشهيد عباس حمود:

الموظف العملاني عباس علي حمود من عديد مركز فرون العضوي.

من مواليد 20-1-1978(الغندورية-بنت جبيل)

عمل بصفة متطوع اختياري اعتباراً من تاريخ 2-1-2024 إلى أن تم تثبيته في الملاك الدائم بصفة فرد بتاريخ 24-8-2023.

حائز على تنويهات عدة من مدير عام الدفاع المدني.

تابع العديد من الدورات التدريبية في الداخل.

شارك في العديد من المهمات.

كان مثال الموظف الشجاع في خدمة الوطن والمواطن.

- الوضع العائلي: متأهل ولديه ابنان (فضل، علي) وابنتان (هديل، غنوة) .

 

الدفاع المدني نعى الشهداء قاسم بزي ومحمد هاشم وعباس حمود في غارة فرون

محليات

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