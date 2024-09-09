الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

"الأنباء الكويتية": جلسة عاصفة لإستجواب سلامة اليوم

2024-09-09 | 01:32
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;الأنباء الكويتية&quot;: جلسة عاصفة لإستجواب سلامة اليوم
"الأنباء الكويتية": جلسة عاصفة لإستجواب سلامة اليوم

جاء في صحيفة "الأنباء الكويتية" التالي:

يمثل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة اليوم الاثنين، أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، لاستجوابه في ادعاء النيابة العامة المالية ضده بجرائم "سرقة أموال عامة والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتهرب الضريبي".
ويحضر وكلاء الدفاع عن سلامة ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر ممثلة الدولة اللبنانية، بعد أن اتخذت صفة الادعاء ضد سلامة وكل من يظهره التحقيق.
وفي نهاية الجلسة يتخذ قاضي التحقيق قرارا إما بتركه بسند إقامة وإما إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه.
وتوقعت أوساط متابعة داخل قصر العدل في بيروت، أن تكون الجلسة "عاصفة" بالنظر إلى إجراء تحقيق أولي في غياب أحد من محامي الدفاع عن سلامة، ولقرار التوقيف المفاجئ الذي صدر بحقه.
الجلسة التي تبدأ عند العاشرة صباحا قد تستغرق ساعات طويلة، إذ كشف مصدر قضائي أن القاضي حلاوي "خصص هذا اليوم لاستجواب الحاكم السابق دون سواه، لكون التحقيق كبير ومتشعب".
وأكد المصدر لـ "الأنباء"، أن قاضي التحقيق "تفرغ على مدى الأيام الثلاثة الماضية إلى دراسة محضر التحقيق الأولي الذي أجراه النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، والتقرير الوارد من هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال في البنك المركزي والذي كان سببا لتوقيف سلامة".
وقال ان حلاوي "أعد لائحة طويلة بالأسئلة التي سيطرحها على المدعى عليه ويطلب أجوبة عليها، كما أنه سيمكن رئيسة هيئة القضايا من طرح الأسئلة التي تراها مناسبة، وهذا يسري أيضا على فريق الدفاع بما يؤمن للحاكم السابق حق الدفاع عن نفسه".
الساعات الطويلة المخصصة لاستجواب سلامة لا تعني انتهاء التحقيق في يوم واحد، وقال المصدر القضائي الذي رفض ذكر اسمه، إن "تطورات التحقيق رهن بما يقوله المدعى عليه في إفادته، والمستندات والوثائق التي سيقدمها فريق الدفاع عنه، وعلى الأسماء التي سترد خلال التحقيق".
ولفت إلى أن قاضي التحقيق "سيستدعي كل الأشخاص الذين تذكر أسماؤهم خلال الاستجواب"، مشيرا إلى "إمكانية أن يستعين القضاء بخبراء تدقيق مالي لتفسير بعض النقاط الواردة في تقرير هيئة التحقيق الخاصة".
ويشتبه القضاء بأن رياض سلامة استولى على 41 مليون دولار من أموال البنك المركزي، عبر إنشاء شركات وهمية تولت شراء سندات خزينة من المصرف وبعد وقت قصير عادت وباعتها إلى "المركزي" بأسعار مرتفعة. وأن هذه المبالغ استفاد منها سلامة بشكل موارب.
غير أن وكلاء الدفاع عن الحاكم السابق لمصرف لبنان سيستخدمون كل أسلحتهم القانونية في هذه الجلسة، لتبرئة موكلهم من الاتهامات الموجه إليه.
وأوضح مصدر في فريق الدفاع أن المحامين "قد لا يستمهلون قاضي التحقيق ويطلبون تأجيل الاستجواب إلى حين تقديم دفوع شكلية". وقال لـ "الأنباء": "من مصلحتنا أن تسير الجلسة وتوضع كل الأوراق قيد المناقشة. وسيدلي المحامون بعد قانونية قرار التوقيف الذي اتخذه القاضي جمال الحجار، خصوصا ان الأخير لم يفسح المجال أمام سلامة لتأجيل قرار التوقيف إلى اليوم الثاني ريثما يحضر المستندات التي تدحض الشبهات التي وردت في تقرير هيئة التحقيق الخاصة، كما أن الاستجواب أمام الحجار حصل بغياب محامي دفاع وهذا مخالف للقانون".

"الأنباء الكويتية": جلسة عاصفة لإستجواب سلامة اليوم

محليات

الأنباء الكويتية

رياض سلامة

مصرف لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"الأخبار": توقيف طفلة ووالديها بعد شجار مع إبنة شقيق المولوي
بري لـ"الجمهورية": فعلت "المكسيموم" رئاسياً.. ماذا قال عن توقيف سلامة؟

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024