"المشروع الصهيوني لن يقف عند محاولة ازالة غزة ".. جنبلاط: التسوية في لبنان هي الحل
"المشروع الصهيوني لن يقف عند محاولة ازالة غزة ".. جنبلاط: التسوية في لبنان هي الحل
كتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط عبر حسابه على منصة إكس : "يبدو وفق كل التوقعات ان الحرب لن تنتهي وإننا فقط في بدايتها كما يبدو ان المشروع الصهيوني لن يقف عند محاولة ازالة غزة بل سيستمر في الضفة استكمالا لوعد بلفور والرؤية التوراتية لذا فان حماية الأردن ضرورة وكفى التفكير بان السلم الإبراهيمي هو الحل اما لبنان فالتسوية هي الحل #فلسطين"