"المشروع الصهيوني لن يقف عند محاولة ازالة غزة ".. جنبلاط: التسوية في لبنان هي الحل

قال اللواء عباس ابراهيم بأن" ما يحصل بين "حزب الله" واسرائيل لا يجوز توصيفه بالسجال، بل هنالك معركة اسناد تقوم بها المقاومة في لبنان للجبهة المفتوحة على المدنيين بداية في غزة، ومحاولة سحق إرادة هؤلاء". وقال اللواء ابراهيم في تصريحات صحافية بأن:" ما تقوم به المقاومة في لبنان هو اسناد لهؤلاء المدنيين ووقوف إلى جانب الحق. من جهتها، تقوم اسرائيل بالتصعيد بطبيعة الحال في محاولة لإسكات هذه الجبهة، ولمنع أي جهة في هذا العالم من اسناد هذا الشعب المظلوم والمقتول عنوة". ولفت الى أن "هذا التصعيد هو محاولة لاسكات الجبهة اللبنانية لما لها من تأثير كبير على القدرات الإسرائيلية، إذ تقوم بمهمة إشغال لجزء كبير من القوى العسكرية الإسرائيلية" وخلص الى القول بأن "هذا التصعيد المفاجئ اليوم وبالأمس، فقد يكون مرتبطًا بتصميم إسرائيل على فتح جبهة الضفة الغربية ومحاولة زج قوات لها باتجاهها".

