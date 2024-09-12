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محليات

سامي الجميل عن حريق مطمر برج حمود: أغلقوا مطامر السموم

2024-09-12 | 15:05
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سامي الجميل عن حريق مطمر برج حمود: أغلقوا مطامر السموم
سامي الجميل عن حريق مطمر برج حمود: أغلقوا مطامر السموم

كتب رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل عبر منصة "اكس": "جريمة بيئية جديدة مسرحها ساحل المتن حيث اندلع حريق ضخم في جبل النفايات في برج حمود موزعا الأمراض على سكان هذه المنطقة التي حكمت عليها المنظومة المجرمة مجتمعة لحظة إقرارها هذا الحل الأرعن الذي حذّرنا من خطورته ووقفنا في وجهه بصدورنا منذ ثماني سنوات."

وتابع: "غير أن الجشع وقلّة المسؤولية كانا أقوى، وها نحن اليوم أمام جبلين من السموم والغازات المضرّة تفتك بسكان بيروت والمتن."
واضاف: "أغلقوا هذه المطامر الآن وعودوا إلى خيارات أصبحت معلومة لدى الجميع!".
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محليات

برج حمود

سامي الجميل

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