سامي الجميل عن حريق مطمر برج حمود: أغلقوا مطامر السموم

كتب رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل عبر منصة "اكس": "جريمة بيئية جديدة مسرحها ساحل المتن حيث اندلع حريق ضخم في جبل النفايات في برج حمود موزعا الأمراض على سكان هذه المنطقة التي حكمت عليها المنظومة المجرمة مجتمعة لحظة إقرارها هذا الحل الأرعن الذي حذّرنا من خطورته ووقفنا في وجهه بصدورنا منذ ثماني سنوات."