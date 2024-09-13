سابين عويس عن الملف الرئاسي : هناك تحرك سعودي مستجد لكن في الداخل لا أحد يريد رئيساً

حسين أيوب لـ وهلق شو: أميركا تفاجأت بالحركة السعودية - الفرنسية ولا يوجد أي خرق بالملف الرئاسي من قبل حزب الله وإيران وفرضية الحرب اليوم سقطت عند سمير جعجع إذ أن الرهان كان أن المعركة ستمتد من غزة الى لبنان