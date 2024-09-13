الحدث – سابين عويس – الحلقة الكاملة

واشارت خلال برنامج الحدث على الجديد الى ان الحجار استلم مستندات كثيرة من الحاكم بالانابة وسيم منصوري قبل اسبوعين من توقيف سلامة، وقد طلب الاستماع الى الاخير الذي حضر اليه معتبراً ان الملف فارغ ولذلك حضر دون وجود محاميه.

وتابعت : "ان سلامة تفاجأ بمستندات جديدة لدى الحجار تثبت ادانته بادلة دامغة حول الاستشارات وليس للامر علاقة بملف شركة اوبتيموم ".

ولفتت عويس الى ان "هناك حديث بأن يكون ملف سلامة ضمن صفقة وضمن سلة تتضمن الوضع في الجنوب والانتخابات الرئاسية ..".

واشارت الى ان سلامة لم يكن مؤيداً سياسة الدعم كما كان ضد سلسلة الرتب والرواتب الشعبوية التي اقرت ، معتبرة ان هذه السلسلة كانت سبباً في تسريع الانهيار .

وفي سياق متصل اعتبرت عويس ان رئيس الحكومة السابق حسان دياب اخطأ بالتخلف عن سداد ديون لبنان السيادية.

ولفتت عويس الى ان "القطاع المصرفي لديه الآن 4 مليار دولار "فريش" وبالتالي يجب فتح مفاوضات مع الدائنين في الخارج ".

وعن الملف الرئيس اشارت عويس الى تحرك سعودي مستجد "لكن في الداخل لا احد يريد رئيساً ".

وقالت: "طالما النقاش على "البيضة والدجاجة" لن يكون هناك رئيس للبنان ".