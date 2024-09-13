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محليات

بوحبيب التقى سفير فرنسا وبحث في ملف النازحين السوريين مع مينيكديويلا

2024-09-13 | 07:13
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بوحبيب التقى سفير فرنسا وبحث في ملف النازحين السوريين مع مينيكديويلا
بوحبيب التقى سفير فرنسا وبحث في ملف النازحين السوريين مع مينيكديويلا

إستقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR روفيندريني مينيكديويلا على رأس وفد من المفوضية، وجرى بحث في ملف النازحين السوريين والإجراءات الكفيلة بايجاد حل لهذه الأزمة الانسانية.

وأعاد الوزير بو حبيب" تأكيد وجوب عودة النازحين الى سوريا بصورة آمنة وكريمة"، وطلب من مفوضية شؤون اللاجئين" تعزيز التواصل مع الحكومة السورية لهذه الغاية".
من جهتها، قالت مينيكديويلا :"إن المفوضية لمست تغيّرا إيجابيا في طريقة تعاطي الحكومة السورية مع مسألة النازحين، وان هناك زخما يمكن البناء عليه للعمل على مسألة التعافي المبكر لتسهيل عودة النازحين".
وكشفت أن "المفوضية تعمل على اعادة 30 الف نازح سوري بصورة طوعية من لبنان الى سوريا خلال الفترة المقبلة".
وشجع الوزير بو حبيب المسؤولة الاممية على "الاستمرار بهذا المسار لا سيما أن هناك مناطق كثيرة في سوريا باتت آمنة لعودتهم".
كما استقبل وزير الخارجية سفير فرنسا لدى لبنان هيرفي ماغرو ، وجرى عرض للأوضاع في جنوب لبنان والمنطقة وللمساعي التي تقوم بها فرنسا لخفض التصعيد وتجنب اندلاع حرب شاملة.
 
وجدد الوزير بو حبيب في هذا الإطار شكر فرنسا على موقفها ودورها في التمديد لليونيفيل. وتطرق البحث أيضا الى ملف النزوح السوري، بحيث شدد وزير الخارجية على "أهمية إعادة النظر في المقاربة الأوروبية من هذه المسألة". كما وضع الوزير بو حبيب السفير ماغرو في أجواء اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 162 التي عقدت في القاهرة.
 
بوحبيب التقى سفير فرنسا وبحث في ملف النازحين السوريين مع مينيكديويلا

محليات

عبدالله بو حبيب

الأمم المتحدة

النزوح السوري

فرنسا

هيرفي ماغرو

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