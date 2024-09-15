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محليات

صلاح عسيران يشرح عن الوضع الاقتصادي في لبنان ويوضح طريقة الدعم من دول الخليج

2024-09-15 | 10:53
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صلاح عسيران يشرح عن الوضع الاقتصادي في لبنان ويوضح طريقة الدعم من دول الخليج
صلاح عسيران يشرح عن الوضع الاقتصادي في لبنان ويوضح طريقة الدعم من دول الخليج


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صلاح عسيران يشرح عن الوضع الاقتصادي في لبنان ويوضح طريقة الدعم من دول الخليج

محليات

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الوضع الاقتصادي

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إليكم موعد صدور نتائج الامتحانات الرسميّة لكافة الشهادات
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إليكم موعد صدور نتائج الامتحانات الرسميّة لكافة الشهادات


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يُمكن للطلاب المُرشّحين عن الشهادة المذكورة آنفًا الاطلاع على نتائجهم عبر الدخول الى أحد الموقعين التاليين:
- Results.vte.gov.lb
- Results.vte-gov.com
​​​​​​​​​الدكوانه في 15/09/2024

14:14

إليكم موعد صدور نتائج الامتحانات الرسميّة لكافة الشهادات


تُعلن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، أنّ نتائج الامتحانات الرسميّة لكافة الشهادات سوف تصدر يوم الاحد الواقع فيه 15 ايلول 2024 عند الساعة العاشرة والنصف مساءً.
يُمكن للطلاب المُرشّحين عن الشهادة المذكورة آنفًا الاطلاع على نتائجهم عبر الدخول الى أحد الموقعين التاليين:
- Results.vte.gov.lb
- Results.vte-gov.com
​​​​​​​​​الدكوانه في 15/09/2024

غرق المسؤولون الاسرائيليون في شبر من نهر الوزاني
13:36

غرق المسؤولون الاسرائيليون في شبر من نهر الوزاني

تعثر العدو الاسرائيلي بمنشور فوق الوزاني يدعو السكان في تلك المنطقة وجوارها الى إخلائها ومغادرة منازلهم فورا، والتوجه شمالا إلى منطقة الخيام بحلول الساعة الرابعة عصرا وعلى التوقيت نفسه وقع التضارب في البيانات الاسرائيلية وبين نفي وتأكيد، جزمت اذاعة اسرائيل النبأ، وقالت إن إلقاء المناشير كان مبادرة من أحد ألوية الجيش عند الحدود اللبنانية وليس قرارا سياسيا غرق المسؤولون الاسرائيليون في شبر من نهر الوزاني.

13:36

غرق المسؤولون الاسرائيليون في شبر من نهر الوزاني

تعثر العدو الاسرائيلي بمنشور فوق الوزاني يدعو السكان في تلك المنطقة وجوارها الى إخلائها ومغادرة منازلهم فورا، والتوجه شمالا إلى منطقة الخيام بحلول الساعة الرابعة عصرا وعلى التوقيت نفسه وقع التضارب في البيانات الاسرائيلية وبين نفي وتأكيد، جزمت اذاعة اسرائيل النبأ، وقالت إن إلقاء المناشير كان مبادرة من أحد ألوية الجيش عند الحدود اللبنانية وليس قرارا سياسيا غرق المسؤولون الاسرائيليون في شبر من نهر الوزاني.

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