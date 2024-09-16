الاستحقاق الرئاسي والأوضاع الراهنة بين الراعي والبخاري في الديمان... وهذا ما أكده الأخير

وكان الراعي استقبل البخاري على مدى ساعة من الوقت على شرفة الجناح البطريركي في الديمان بحضور مسؤول الدائرة الاعلامية في الصرح المحامي وليد غياض .
واكد البخاري للراعي على وقوف المملكة العربية السعودية دائما الى جانب لبنان واهتمامها بمساعدته على تخطي ازماته على الصعد كافة.
وجرى خلال اللقاء مناقشة ابرز النقاط التي تناولتها اجتماعات اللجنة الخماسية. وما سوف تساهم به زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان في سبيل الدفع بملف الاستحقاق الرئاسي. كما كان بحث في الاوضاع الراهنة في الجنوب والحرب في غزة.