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مركز عمليات طوارئ الصحة: تحديث لحصيلة غارة العدو الإسرائيلي على بلدة حولا والتي أدت إلى استشهاد شخص فيما سجلت إصابة 4 أشخاص بجروح
مركز عمليات طوارئ الصحة: تحديث لحصيلة غارة العدو الإسرائيلي على بلدة حولا والتي أدت إلى استشهاد شخص فيما سجلت إصابة 4 أشخاص بجروح
ميقاتي خلال توقيع مذكرة تفاهم بين مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس" ومؤسسة "ديانا بو درغام تنوري لسرطان النساء": نولي هذا الملف اولوية قصوى ونتعاون مع جميع المعنيين لتنظيم عملية الحصول على العلاج اللازم
ميقاتي خلال توقيع مذكرة تفاهم بين مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس" ومؤسسة "ديانا بو درغام تنوري لسرطان النساء": نولي هذا الملف اولوية قصوى ونتعاون مع جميع المعنيين لتنظيم عملية الحصول على العلاج اللازم
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محليات

الاستحقاق الرئاسي والأوضاع الراهنة بين الراعي والبخاري في الديمان... وهذا ما أكده الأخير

2024-09-16 | 05:18
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الاستحقاق الرئاسي والأوضاع الراهنة بين الراعي والبخاري في الديمان... وهذا ما أكده الأخير
الاستحقاق الرئاسي والأوضاع الراهنة بين الراعي والبخاري في الديمان... وهذا ما أكده الأخير

عرض البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي الاوضاع الراهنة مع السفير السعودي في لبنان وليد البخاري .

وكان الراعي استقبل البخاري على مدى ساعة من الوقت على شرفة الجناح البطريركي في الديمان بحضور مسؤول الدائرة الاعلامية في الصرح المحامي وليد غياض .
واكد البخاري للراعي على وقوف المملكة العربية السعودية دائما الى جانب لبنان واهتمامها بمساعدته على تخطي ازماته على الصعد كافة. 
وجرى خلال اللقاء مناقشة ابرز النقاط التي تناولتها اجتماعات اللجنة الخماسية. وما سوف تساهم به زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان في سبيل الدفع بملف الاستحقاق الرئاسي. كما كان بحث في الاوضاع الراهنة في الجنوب والحرب في غزة.
 
الاستحقاق الرئاسي والأوضاع الراهنة بين الراعي والبخاري في الديمان... وهذا ما أكده الأخير

محليات

الراعي

البخاري

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مذكرة تفاهم بين مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس" ومؤسسة "ديانا بو درغام تنوري لسرطان النساء"
09:44

مذكرة تفاهم بين مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس" ومؤسسة "ديانا بو درغام تنوري لسرطان النساء"

رعى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، توقيع مذكرة تفاهم بين مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس" ومؤسسة "ديانا بو درغام تنوري لسرطان النساء"، وافتتاح" مركز سرطان النساء" الأول من نوعه في لبنان والمنطقة، في قاعة المجلس في الادارة العامة في المستشفى، في حضور وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله، رئيس جامعة القديس يوسف ورئيس مجلس إدارة مستشفى أوتيل ديو دو فرانس الأب البروفسور سليم دكاش، المدير العام لشبكة مستشفيات (USJ-HDF) نسيب نصر، مدير مركز سرطان النساء البروفسور دافيد عطالله، ورئيسة المؤسسة ديانا بو درغام تنوري، وممثلين عن شركة benta group وحشد من الأطباء، الاكاديميين واداريين في المستشفى واعلاميين.

09:44

مذكرة تفاهم بين مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس" ومؤسسة "ديانا بو درغام تنوري لسرطان النساء"

رعى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، توقيع مذكرة تفاهم بين مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس" ومؤسسة "ديانا بو درغام تنوري لسرطان النساء"، وافتتاح" مركز سرطان النساء" الأول من نوعه في لبنان والمنطقة، في قاعة المجلس في الادارة العامة في المستشفى، في حضور وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله، رئيس جامعة القديس يوسف ورئيس مجلس إدارة مستشفى أوتيل ديو دو فرانس الأب البروفسور سليم دكاش، المدير العام لشبكة مستشفيات (USJ-HDF) نسيب نصر، مدير مركز سرطان النساء البروفسور دافيد عطالله، ورئيسة المؤسسة ديانا بو درغام تنوري، وممثلين عن شركة benta group وحشد من الأطباء، الاكاديميين واداريين في المستشفى واعلاميين.

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