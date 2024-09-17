بعد الحديث عن سحب أجهزة "بيجرز" من موظفيها.. الجامعة الأميركية توضح

"في هذا الوقت الحرج حيث تم تعبئة الأطباء والممرضين والموظفين في المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت بالكامل للتعامل مع تداعيات إصابات اليوم، بدأت بعض مواقع التواصل الاجتماعية الخبيثة في نشر الشائعات ونظريات المؤامرة حول أنواع أنظمة الاتصالات التي تمتلكها الجامعة الأميركية في بيروت، محاولة ربط الجامعة بالحادث المأساوي."

‏وأضافت: "فيما يلي الحقائق. تم تحديث بنية نظام النداء الإلكتروني لدينا في نيسان 2024. وقد جرى الانتقال إلى النظام الجديد في 29 آب 2024. كان نطاق هذا التحديث لتعزيز اتصالات الطوارئ والرمز، حيث أصبحت العديد من الأجهزة والأنظمة قديمة".

‏كما قالت: استقبل المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت أكثر من 160 فردًا مصابًا بجروح خلال الساعات الثلاث الماضية، ومن المتوقع وصول المزيد. يجب أن يكون تركيزنا الكامل على رعاية المصابين بأفضل قدراتنا. بدلاً من إضاعة الوقت في نشر الشائعات غير المؤكدة، ندعو الجميع إلى الاتحاد لدعم المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت والنظام الطبي البطولي لكن المثقل بالمصاعب في لبنان.