بالفيديو - النائب حيدر ناصر يكشف طبيعة الاصابات جراء هجوم "البيجر"

صرّح النائب #حيدر_ناصر من مستشفى الخوري للجديد أن "هناك العديد من الجرحى فقدوا بصرهم وإضطررنا إلى بتر أعضاء بعض الحالات وهناك إصابات في الخصر" pic.twitter.com/ByEGIkyX2E
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) September 18, 2024
صرّح النائب #حيدر_ناصر من مستشفى الخوري للجديد أن "هناك العديد من الجرحى فقدوا بصرهم وإضطررنا إلى بتر أعضاء بعض الحالات وهناك إصابات في الخصر" pic.twitter.com/ByEGIkyX2E
دان وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم الإعتداء الإرهابي الإسرائيلي السافر على لبنان بتفجير الأجهزة اللاسلكية المحمولة " بيجر"، واعتبر انه يشكل جريمة حرب في انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني الذي تمعن آلة القتل الإسرائيلية في خرقه.