بالفيديو - النائب حيدر ناصر يكشف طبيعة الاصابات جراء هجوم "البيجر"

صرّح النائب حيدر ناصر من مستشفى الخوري للجديد أن "هناك العديد من الجرحى فقدوا بصرهم وإضطررنا إلى بتر أعضاء بعض الحالات وهناك إصابات في الخصر".