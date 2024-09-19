بعثة لبنان بالأمم المتحدة تكشف تفاصيل التحقيقات الأولية في انفجار أجهزة "البيجرز"
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان "تحقيقات أولية أجرتها السلطات اللبنانية اظهرت أن أجهزة الاتصال التي انفجرت هذا الأسبوع "تم تفخيخها قبل وصولها إلى لبنان"، حسبما ذكرت بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى مجلس الأمن .
وجاء في نص الرسالة التي أُرسلت إلى المجلس عشية اجتماعه ، أن "التحقيقات الأولية أظهرت أن الأجهزة المستهدفة، قد تم تفخيخها بطريقة احترافية... قبل وصولها إلى لبنان، وتم تفجيرها عبر إرسال رسائل الكترونية إلى تلك الأجهزة".