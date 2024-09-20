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محليات

صواريخ الحزب تطال مقرات جيش العدو في ثكنات عدة

2024-09-20 | 07:31
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صواريخ الحزب تطال مقرات جيش العدو في ثكنات عدة
صواريخ الحزب تطال مقرات جيش العدو في ثكنات عدة

أعلن حزب الله في سلسلة بيانات أنه: ​

"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‏‏‏‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، قصف مجاهدو المقاومة ‏‏الإسلامية يوم الجمعة 20-9-2024، بصليات من صواريخ ‏الكاتيوشا مقر قيادة فرقة الجولان 210 في نفح ومقر قيادة الجمع الحربي لفرقة الجولان في ثكنة يردن، إضافة إلى مقر الكتيبة الصاروخية والمدفعية في ثكنة يوآف، مقر قيادة لواء المدرعات 188 التابع للفرقة 36 في ثكنة ‏العليقة، كذلك قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع و القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة ‏المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا".

 

صواريخ الحزب تطال مقرات جيش العدو في ثكنات عدة

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حزب الله يمطر شمال "إسرائيل" بالصواريخ.. ما جديد التطورات على الجبهة الجنوبية؟
حزب الله: قصفنا مقر قيادة فرقة الجولان 210 في نفح بصليات من صواريخ ‏الكاتيوشا

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