صواريخ الحزب تطال مقرات جيش العدو في ثكنات عدة

"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‏‏‏‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، قصف مجاهدو المقاومة ‏‏الإسلامية يوم الجمعة 20-9-2024، بصليات من صواريخ ‏الكاتيوشا مقر قيادة فرقة الجولان 210 في نفح ومقر قيادة الجمع الحربي لفرقة الجولان في ثكنة يردن، إضافة إلى مقر الكتيبة الصاروخية والمدفعية في ثكنة يوآف، مقر قيادة لواء المدرعات 188 التابع للفرقة 36 في ثكنة ‏العليقة، كذلك قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع و القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة ‏المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا".