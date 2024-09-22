تحذير عاجل: انتبهوا أيها السائقون!

دعت إدارة التحكم المروري السائقين إلى توخي الحذر على الأوتوسترادات والطرقات، حيث تتساقط الأمطار في بعض المناطق.



ويأتي هذا التحذير في إطار الجهود لتفادي الانزلاقات والحوادث المرورية، خاصةً مع الظروف الجوية المتغيرة.