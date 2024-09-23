قرار للتربية بإقفال هذه المدارس والمعاهد!
أعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي إقفال المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية والتقنية الرسمية والخاصة اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء ، في كل من محافظات الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل وفي الضاحية الجنوبية . وذلك نظرا لتطور الأوضاع الأمنية والعسكرية في المحافظات المذكورة ، مما يشكل خطرا على انتقال التلاميذ إلى المدارس والمؤسسات التربوية المذكورة .
ودعا الوزير الحلبي مديري المؤسسات التربوية إلى متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة بهذا الخصوص.