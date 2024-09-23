وزير الداخلية يعطي توجيهات بفتح هذه المدارس والمعاهد كمراكز للإيواء

"في ضوء متابعته للمستجدات الأمنية، أعطى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي التوجيهات الى المحافظين للتعاون بشكل كبير مع عملية النزوح الكثيفة من المناطق الجنوبية، وعقد لهذه الغاية اجتماعا مع خلية الازمة في الوزارة بحضور مديرة الارشاد والتوجيه في وزارة التربية والتعليم العالي د. هيلدا خوري، وتقرر في ضوء ذلك وحرصا على سلامة المواطنين اللبنانيين وأمنهم، فتح المدارس والمعاهد الرسمية التالية كمراكز للإيواء:- زحلة والبقاع:معهد التعليم والتدريب حوش الامراء زحلةابتدائية قب الياس الرسميةمدرسة القرعون الرسمية* بعلبك الهرمل:متوسطة دير الاحمر الرسمية* صورمدرسة صور الرسمية* منطقة بيروت وضواحيهامجمع دولة الرئيس نبيه بري في بئر حسنالمدرسة الفندقية الدكوانة* طرابلسالمعهد الفندقي الميناء طرابلسفضلا عن المدارس الرسمية في المناطق الآمنة في الجنوب، فيما بدأت العديد من المدارس والمعاهد الرسمية في مناطق جبل لبنان وتحديدا الشوف وعاليه وبعبدا باستقبال النازحين.هذا وسيتم الإعلان عن أماكن مراكز ايواء أخرى عند الحاجة.كما طلب مولوي من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية كافة مواكبة عمليات النزوح والايواء، ومساعدة المواطنين اللبنانيين وحفظ الأمن والنظام والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة".