بيان صادر عن اللجنة الوطنية لتنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات

بيروت:
• مدرسة ابتهاج قدورة الرسمية
• ثانوية جبران التويني الرسمية
• مدرسة العلامة صبحي الصالح الرسمية
جبل لبنان:
• مدرسة عيتات الرسمية
• مدرسة مجدليا الرسمية
• مدرسة باتر الرسمية
• مدرسة بيصور الرسمية
• مدرسة جون الرسمية
• تجمع مدارس شحيم الرسمية
• تكميلية بتلون الرسمية
• مدرسة بعورتا الرسمية
• مدرسة بعاصير الرسمية
• مدرسة الجاهلية الرسمية
• مدرسة القماطية الرسمية
• مدرسة عرمون الرسمية
• مدرسة كترمايا الرسمية
• مدرسة رميلة الرسمية
• مدرسة بشامون الرسمية
• مدرسة الشهيد رفيق الحريري دوحة عرمون
• مجمع الرئيس بري بئر حسن
• المدرسة الفندقية الدكوانة الرسمية
• مدرسة بعبدا المختلطة الرسمية
• مدرسة العبادية الرسمية
• مدرسة شانيه الرسمية
• مدرسة عين دارة الرسمية
• تكميلية جل الديب الرسمية
• متوسطة سد البوشرية للصبيان الرسمية
• مدرسة عين عنوب الرسمية
• مدرسة الشويفات القبة صبيان الرسمية
• مدرسة عقبة بياقوت الرسمية
• مدرسة تحويطة الغدير الرسمية
• مدرسة برج البراجنة الثانية الرسمية
• مدرسة برج البراجنة الاولى المختلطة الرسمية
• مدرسة المشرفة الرسمية
• مدرسة كمال جنبلاط الرسمية
• مدرسة برجا ديماس الرسمية
• مدرسة برجا المختلطة الرسمية
• مدرسة شويفات القبة بنات الرسمية
• مدرسة وطى المصيطبة الرسمية ( البنات سابقا )
• مدرسة العمروسية الثانية الرسمية
• مدرسة العمروسية الثالثة الرسمية
• مدرسة سبنيه الرسمية
• مدرسة بدغان الرسمية
• مدرسة الغدير الرسمية
الجنوب:
• متوسطة صور الرسمية ١
• ثانوية الدكتور نزيه البزري الرسمية
• المدرسة الكويتية الرسمية
• مدرسة الشهيد معروف سعد الرسمية
• مدرسة مرجان الرسمية
• متوسطة الياس مرعي الرسمية – روم
• متوسطة حارة صيدا الرسمية
• ثانوية حارة صيدا الرسمية
• متوسطة مغدوشه الرسمية
• مدرسة عبرا الرسمية
• مدرسة درب السيم الرسمية
• ابتدائية جزين الرسمية
• متوسطة جزين الرسمية
• ثانوية الإمام الصدر الرسمية صور
البقاع:
• ابتدائية قب إلياس الرسمية
• معهد التعليم والتدريب زحلة
• متوسطة غزة الرسمية
• ثانوية المنارة الرسمية
• متوسطة القرعون الرسمية
• متوسطة كوكبا الرسمية
• متوسطة ضهر الأحمر الرسمية
• متوسطة المعلقة الرسمية المختلطة
• متوسطة المعلقة الرسمية للبنات
• ثانوية حوش الامراء الرسمية
• متوسطة مجدل بلهيص الرسمية
• متوسطة جب فرح- عز العرب الرسمية
• متوسطة المرج الرسمية
• متوسطة كامد اللوز الرسمية
• متوسطة بعلول الرسمية
• متوسطة كفريا الرسمية
• مدرسة حي الفضل الرسمية
• ثانوية صغبين الرسمية
الشمال:
• معهد زغرتا الفني الرسمي
• المعهد الفندقي المينا طرابلس الرسمي
بعلبك الهرمل:
• متوسطة دير الأحمر الرسمية
• متوسطة سليم حيدر بدنايل الرسمية
• متوسطة القاع الرسمية
• متوسطة راس بعلبك الرسمية
• متوسطات عرسال (٢-٣-٤-٥)
• ثانوية راس بعلبك الرسمية
• ثانوية الفاكهة الرسمية
خطوط الاتصال الساخنة في خدمة المواطنين:
جبل لبنان: 81-033910 / 05-924225
الجنوب: 81-072619 / 03-732656 / 07-752709
بيروت: 01-987001 / 81-075453
البقاع: 08-808211 / 81-479342