لودريان التقى ميقاتي: فرنسا تدعم لبنان وتقف الى جانبه في كل الظروف

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان قبل ظهر اليوم في السرايا في حضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس.

وفي خلال اللقاء جدد لودريان" التأكيد أن فرنسا تدعم لبنان وتقف الى جانبه في كل الظروف".