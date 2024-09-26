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محليات

حزب الله ينشر نبذة عن القائد الشهيد محمد حسين سرور

2024-09-26 | 18:28
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حزب الله ينشر نبذة عن القائد الشهيد محمد حسين سرور
حزب الله ينشر نبذة عن القائد الشهيد محمد حسين سرور

نشر الاعلام الحربي في حزب الله نبذة عن القائد الشهيد محمد حسين سرور "الحاج أبو صالح" الذي استشهد اليوم في الغارة الاسرائيلية على الضاحية الجنوبية.

وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:

- مواليد بلدة عيتا الشعب (جنوب لبنان) 08-07-1973.

- انتسب إلى صفوف المُقاومة الإسلاميّة عام 1986.

- تدرج في المسؤوليات التنظيمية داخل هيكليات المقاومة وخضع للعديد من الدورات القيادية العليا.

- شارك في العديد من عمليات المُقاومة الإسلاميّة ضد الإحتلال الإسرائيلي.

- كان من الضباط الأساسيين في التصدّي للهجمات التكفيريّة على حدود لبنان الشرقيّة، وفي مُختلف المُحافظات السوريّة.

- تنقل بين عدد من الإختصاصات العسكرية وتولى مسؤولية القوّة الجويّة في المُقاومة منذ العام 2020.

- قاد العمليّات العسكريّة للقوّة الجويّة في المُقاومة الإسلاميّة على جبهة الإسناد اللبنانيّة منذ بداية معركة طوفان الأقصى وحتى تاريخ شهادته المُباركة.

 

- ارتقى شهيدًا على طريق القدس إثر عمليّة اغتيال إسرائيلية غادرة بتاريخ 26/09/2024 في ضاحية بيروت الجنوبيّة.

 
حزب الله ينشر نبذة عن القائد الشهيد محمد حسين سرور

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