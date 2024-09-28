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محليات

رسالة من نائب نائب الرئيس الإيراني لميقاتي... ماذا جاء فيها؟

2024-09-28 | 03:27
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رسالة من نائب نائب الرئيس الإيراني لميقاتي... ماذا جاء فيها؟
رسالة من نائب نائب الرئيس الإيراني لميقاتي... ماذا جاء فيها؟

اكد النائب الأول للرئيس الايراني، محمدرضا عارف في رسالة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ان حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتابع جريمة الصهاينة في المحافل الدولية وستقف الى جانب الشعب اللبناني ومحور المقاومة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في أعقاب هجمات الكيان الصهيوني أمس الجمعة على بيروت، أدان النائب الأول للرئيس الايراني، محمد رضا عارف، في رسالة إلى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الجرائم المفتوحة التي ارتكبها الصهاينة، وأعرب عن تعازيه لحكومة وشعب لبنان وعائلات ضحايا هذا الحادث.

وقال عارف في رسالته: "إن اعتداءات الكيان الصهيوني على منطقة الضاحية في بيروت هي جريمة واضحة ضد الإنسانية، وأظهرت مرة أخرى طبيعة إرهاب الدولة الذي يمارسه هذا الكيان".

وأضاف: "إن القصف الوحشي الذي يقوم به النظام الصهيوني على لبنان يشكل انتهاكا واضحا لجميع المعايير الدولية، بما في ذلك سلامة أراضي هذا البلد. لقد كان هذا العدوان نتيجة سنوات من عجز المجتمع الدولي لوقف آلة إرهاب الدولة للنظام الصهيوني وأثبت مرة أخرى أن هذا النظام هو أكبر تهديد للسلم والأمن الإقليميين والدوليين".

وتابع"في مثل هذا الوضع، من المتوقع بالتأكيد أن تدين جميع دول العالم، وخاصة الدول الإسلامية، هذه الجريمة بشدة، وتضغط على هذا النظام الظالم وغير الشرعي لرفع تكلفة مغامراته والحد من أعماله المعادية للإنسانية".

واضاف: "بينما أدين هذه الجريمة وأعرب عن تعاطفي، فإنني أقدم تعازيّ لشعب لبنان وحكومته وأسر شهداء هذه الهجمات، وأشاطركم حزنكم، أيها الشعب اللبناني العزيز وحركة المقاومة اللبنانية الأبية".

وتابع: "لا شك أن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتابع هذه الجريمة الأخيرة التي ارتكبها الصهاينة في المحافل الدولية وستقف الى جانب الشعب اللبناني ومحور المقاومة".

رسالة من نائب نائب الرئيس الإيراني لميقاتي... ماذا جاء فيها؟

محليات

ايران

ميقاتي

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