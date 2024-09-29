تقرير للأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع عن الوضع الأمني في لبنان

عاجل
عبد الرحمن البزري لـ الجديد: الخلل السياسي في لبنان يسيء إلى الجبهة الداخلية والمطلوب موقفاً لبنانياً موحداً يقر بأن إسرائيل خصماً
عبد الرحمن البزري لـ الجديد: الخلل السياسي في لبنان يسيء إلى الجبهة الداخلية والمطلوب موقفاً لبنانياً موحداً يقر بأن إسرائيل خصماً
النائب عبد الرحمن البزري لـ الجديد: لا شك أن العدو استهدف المقاومة في قيادتها وتنظيمها عبر اختراقات إلكترونية إلا أنه علينا إرسال رسالة للعدو أن المقاومة صامدة ومستمرة
النائب عبد الرحمن البزري لـ الجديد: لا شك أن العدو استهدف المقاومة في قيادتها وتنظيمها عبر اختراقات إلكترونية إلا أنه علينا إرسال رسالة للعدو أن المقاومة صامدة ومستمرة
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
29
o
البقاع
32
o
الجنوب
28
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
08:56
فيديو - تظاهرة غاضبة في الهند تنديداً بإغتيال السيد نصر الله
05:10
فيديو - هتافات للمقاومة خلال بداية جلسة البرلمان الإيراني
03:46
رجل إيراني هام استشهد إلى جانب نصرلله.. من هو؟
02:15
بالصورة - نعش "السيد" قبيل الوداع الأخير
01:10
نائبة تستقيل بسبب الهدايا!
محليات
تقرير للأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع عن الوضع الأمني في لبنان
2024-09-29 | 08:35
A-
A+
تقرير للأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع عن الوضع الأمني في لبنان
صدر عن الأمانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع التقرير الخامس عن الوضع الأمني في لبنان.
تجدون التقرير مُرفقاً:
إضغط هنا
مقالات ذات صلة
"يسرائيل هيوم": إستعداد "إسرائيل" لتحرك بري سيترك مجالاً للتفاوض على إخراج مقاتلي حزب الله من الحدود باتفاق مكتوب
جيش العدو الإسرائيلي يزعم إغتيال نبيل قاووق قائد وحدة الأمن الوقائي في حزب الله
"نيويورك تايمز" عن مسؤول إسرائيلي: حزب الله قادر على إطلاق مئات الصواريخ في وقت واحد على مدن مثل تل أبيب وحيفا
تقرير للأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع عن الوضع الأمني في لبنان
محليات
المجلس الأعلى للدفاع
إسرائيل
حزب الله
العودة الى الأعلى
جيش العدو: المستهدف بهجوم الضاحية اليوم هو المسؤول عن مختبرات المتفجرات وإنتاج الصواريخ
مراسل الجديد: إستشهاد محمد دحروج مسؤول في الجماعة الإسلامية في غارة جب جنين
اقرأ ايضا في محليات
09:33
كيربي: نواصل الحديث إلى الإسرائيليين بشأن الخطوة الصحيحة التالية في لبنان
09:33
كيربي: نواصل الحديث إلى الإسرائيليين بشأن الخطوة الصحيحة التالية في لبنان
09:32
عبد الرحمن البزري لـ الجديد: الخلل السياسي في لبنان يسيء إلى الجبهة الداخلية والمطلوب موقفاً لبنانياً موحداً يقر بأن إسرائيل خصماً
09:32
عبد الرحمن البزري لـ الجديد: الخلل السياسي في لبنان يسيء إلى الجبهة الداخلية والمطلوب موقفاً لبنانياً موحداً يقر بأن إسرائيل خصماً
09:30
كيربي: حزب الله سيحاول التعافي ونحن نراقب لنرى ما سيفعلونه لمحاولة ملء هذا الفراغ القيادي
09:30
كيربي: حزب الله سيحاول التعافي ونحن نراقب لنرى ما سيفعلونه لمحاولة ملء هذا الفراغ القيادي
يحدث الآن
عربي و دولي
09:33
كيربي: نواصل الحديث إلى الإسرائيليين بشأن الخطوة الصحيحة التالية في لبنان
محليات
09:32
عبد الرحمن البزري لـ الجديد: الخلل السياسي في لبنان يسيء إلى الجبهة الداخلية والمطلوب موقفاً لبنانياً موحداً يقر بأن إسرائيل خصماً
عربي و دولي
09:30
كيربي: حزب الله سيحاول التعافي ونحن نراقب لنرى ما سيفعلونه لمحاولة ملء هذا الفراغ القيادي
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
09:29
"يسرائيل هيوم": إستعداد "إسرائيل" لتحرك بري سيترك مجالاً للتفاوض على إخراج مقاتلي حزب الله من الحدود باتفاق مكتوب
2024-07-04
وول ستريت جورنال عن مسؤول إسرائيلي كبير: رد حماس والتغييرات التي طرأت على الصفقة كافية للمضي قدماً في المحادثات
2024-09-27
وزير الاشغال العامة علي حمية لـ الجديد: حركة الطائرات العسكرية في مطار بيروت تخضع لموافقة الجيش اللبناني حصراً
2024-09-24
مراسل الجديد: ٣ غارات على قرى الزهراني وغارة على منطقة اسمها تبنا تقع بين بلدتي البيسرية والقعقعية
2024-09-19
الخارجية الأميركية: وقف إطلاق النار سيوقف قتل المدنيين بغزة ويطلق سراح الرهائن ويهدئ الوضع على حدود لبنان
12:49
إستشهاد السيد نصر الله.. لبنان يعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام
بالفيديو
بالفيديو
07:40
عدوان إسرائيلي مستمرّ على لبنان.. الجديد ترصد الأحداث المتسارعة
07:26
متابعة العدوان الاسرائيلي على لبنان
05:36
تصريح ميقاتي بعد إجتماع لجنة الطوارئ الحكومية
05:03
إجتماع لجنة الطوارئ الحكومية برئاسة ميقاتي في السراي
17:23
4 إنفجارات هزت منطقة الشويفات.. والجديد في تغطية مستمرة
16:42
صفارات إنذار وإنفجارات في الأراضي المحتلة.. تغطية الجديد مستمرّة
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
02:15
بالصورة - نعش "السيد" قبيل الوداع الأخير
محليات
02:15
بالصورة - نعش "السيد" قبيل الوداع الأخير
عربي و دولي
18:18
"جاسوس ايراني أبلغ الاسرائيليين بوصول السيد نصرالله إلى الضاحية".. صحيفة فرنسية نشرت التفاصيل!
عربي و دولي
18:18
"جاسوس ايراني أبلغ الاسرائيليين بوصول السيد نصرالله إلى الضاحية".. صحيفة فرنسية نشرت التفاصيل!
عربي و دولي
01:56
كيف حددت إسرائيل موقع السيد نصر الله واغتالته؟
عربي و دولي
01:56
كيف حددت إسرائيل موقع السيد نصر الله واغتالته؟
عربي و دولي
17:57
"طائرات مجهزة بـ 15 قنبلة تزن 2000 رطلاً".. نيويورك تايمز تنشر تفاصيل الاغتيال!
عربي و دولي
17:57
"طائرات مجهزة بـ 15 قنبلة تزن 2000 رطلاً".. نيويورك تايمز تنشر تفاصيل الاغتيال!
محليات
12:40
بالفيديو - جواد نجل السيد نصرالله في موقع غارة الاغتيال بالضاحية
محليات
12:40
بالفيديو - جواد نجل السيد نصرالله في موقع غارة الاغتيال بالضاحية
محليات
02:53
بيان للجيش.. بعد استشهاد السيد نصرالله
محليات
02:53
بيان للجيش.. بعد استشهاد السيد نصرالله
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024