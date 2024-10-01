ميقاتي لـ "الشرق الأوسط": لا مسار آخر سوى وقف النار وإطلاق المفاوضات

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التزام لبنان بمسار وقف النار وإطلاق مفاوضات غير مباشرة تؤدي إلى إنهاء الحرب الاسرائيلية الشرسة التي تخاض ضد لبنان واللبنانيين.

وقال ميقاتي لـ "الشرق الأوسط" بعيد لقائه وزير الخارجية الفرنسي، وزيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري، إن لبنان "يتعهد بإرسال الجيش إلى الجنوب بعد وقف إطلاق النار وإطلاق مسار المفاوضات"، مشدداً على أنه "لا بديل لدينا عن هذا النداء الذي أصدرته عشر دول وازنة في مقدمها الولايات المتحدة وفرنسا".

واعتبر أن "الدور هو على المجتمع الدولي، ومصداقية هذه الدول ـ خصوصاً الولايات المتحدة ـ باتت على المحك، لأنها إذا لم تتمكن من وقف هذه الحرب الوحشية، فلا ارى من هو قادر على ذلك".

وأوضح ميقاتي ان كلامه بعد لقائه بري "هو تعبير عن وحدة الموقف اللبناني" وان استعماله تعبير "تعهد، هو تأكيد على متانة هذا الموقف".

وشدد رئيس الوزراء على أن هذا المسار "هو المسار الوحيد ولا بديل عنه إلا استمرار الحرب التي لا يعرف أحد كيف ستنتهي".