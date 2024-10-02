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النائب إلياس بو صعب من عين التينة: الحرب قد تطول والنازحون بين أهلهم لكن هذا عبء كبير ولا أعلم كم يستطيع لبنان التحمل
النائب إلياس بو صعب من عين التينة: الحرب قد تطول والنازحون بين أهلهم لكن هذا عبء كبير ولا أعلم كم يستطيع لبنان التحمل
مصادر الوطني الحر لـ الجديد: لقاء باسيل وميقاتي تناول ملف النازحين وسبل مساعدتهم
مصادر الوطني الحر لـ الجديد: لقاء باسيل وميقاتي تناول ملف النازحين وسبل مساعدتهم
مصادر الوطني الحر لـ الجديد: لقاء باسيل وميقاتي تركز على احتواء الشارع ودعوة القوى الأمنية لضبط الفوضى ومنع انزلاق الساحة الداخلية
مصادر الوطني الحر لـ الجديد: لقاء باسيل وميقاتي تركز على احتواء الشارع ودعوة القوى الأمنية لضبط الفوضى ومنع انزلاق الساحة الداخلية
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معلومات عن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الشويفات
2024-10-02 | 03:43
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معلومات عن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الشويفات
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معلومات عن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الشويفات
محليات
إسرائيلية
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منطقة
الشويفات
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