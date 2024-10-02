معلومات عن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الشويفات

النائب إلياس بو صعب من عين التينة: الحرب قد تطول والنازحون بين أهلهم لكن هذا عبء كبير ولا أعلم كم يستطيع لبنان التحمل

النائب إلياس بو صعب من عين التينة: الحرب قد تطول والنازحون بين أهلهم لكن هذا عبء كبير ولا أعلم كم يستطيع لبنان التحمل