حزب الله: استهدفنا تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة أبيريم بِصلية صاروخية

ميقاتي: ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وتطبيق القرار 1701 وإرسال الجيش اللبناني إلى جنوب الليطاني

ميقاتي: ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وتطبيق القرار 1701 وإرسال الجيش اللبناني إلى جنوب الليطاني