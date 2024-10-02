وزير الخارجية عبد الله بوحبيب من مركز ويلسون للابحاث في واشنطن: نحث على العمل مع لبنان لوقف الحرب وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة لأكثر من مليون نازح لبناني يعانون ظروفاً إنسانية صعبة ومعقدة للغاية