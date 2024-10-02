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بوليتيكو عن مسؤولين أميركيين: واشنطن تتواصل بشكل مكثف مع تل أبيب بشأن الرد على إيران والذي قد يشمل ضربة عسكرية
بوليتيكو عن مسؤولين أميركيين: واشنطن تتواصل بشكل مكثف مع تل أبيب بشأن الرد على إيران والذي قد يشمل ضربة عسكرية
مراسل الجديد: اشتباكات بين مجاهدي المقاومة وعناصر العدو في المنطقة الواقعة بين بلدة عيترون وموقع المالكية
مراسل الجديد: اشتباكات بين مجاهدي المقاومة وعناصر العدو في المنطقة الواقعة بين بلدة عيترون وموقع المالكية
بوليتيكو عن مسؤولين في الإدارة الأميركية: إدارة بايدن تسعى لتقليص حجم الرد الإسرائيلي بدلا من منعه بشكل كامل
بوليتيكو عن مسؤولين في الإدارة الأميركية: إدارة بايدن تسعى لتقليص حجم الرد الإسرائيلي بدلا من منعه بشكل كامل
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06:30
العدو الاسرائيلي يدمر منزل معين شريف في الضاحية وهو يعلق: فدا روح السيد
06:15
بالفيديو - الفنان معين شريف على انقاض منزله المدمر في محيط الضاحية الجنوبية
04:18
بالفيديو - بكمين محكم... إصابة 20 جندياً إسرائيلياً اثناء محاولتهم دخول لبنان
03:59
بالفيديو - آثار الدمار جراء الغارات الاسرائيلية على حي المجتبى في الضاحية الجنوبية
00:13
خامنئي يغرّد بالعبرّية
محليات
وحدة ادارة الكوارث: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 8 أكتوبر 2023 الى 1928 شهيداً و9290 جريحاً
2024-10-02 | 14:03
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وحدة ادارة الكوارث: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 8 أكتوبر 2023 الى 1928 شهيداً و9290 جريحاً
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وحدة ادارة الكوارث: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 8 أكتوبر 2023 الى 1928 شهيداً و9290 جريحاً
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09:25
وزير الاعلام للجديد: الوزارة تحترم حريات المؤسسات الاعلامية والاعلاميين ولا تتدخل في مضمون الخبر لكن يجب التأكد من صحة الاخبار قبل نشرها خاصة بظل هذه الظروف التي يمر بها لبنان
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