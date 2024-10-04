عدد النازحين في مراكز الشمال بلغ 13880

ووصل عدد النازحين اليوم في 4 تشرين الاول، والذين استقبلوا في المراكز المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية، الى 13880 نازحا مقسمين على الشكل الاتي:
طرابلس : 6085
المنية الضنية: 2306
زغرتا : 3135
الكورة : 1583
البترون : 771
المجموع: 13880".
واكدت اللجنة ان "حركة النزوح مستمرة باتجاه المناطق الشمالية بكثافة ويعمل اعضاء اللجنة بالتعاون مع الادارات الرسمية المعنية والمنظمات الدولية وهيئة الاغاثة والصليب الاحمر والبلديات لعمليات الاستجابة السريعة لحاجات ومستلزمات النازحين، كما يتم تحويلهم الى مراكز الايواء المعتمدة رسميا".