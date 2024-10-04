إخلاء مستشفى صلاح غندور في بنت جبيل بعد إصابة 9 أفراد من الطاقم

أعلنت مستشفى الشهيد صلاح غندور - بنت جبيل مساء اليوم في بيان: "تعرضت المشفى لقصف همجي صهيوني بعد تلقيها تحذيرا من العدو بإخلائها، هذا القصف نتح عنه اصابة تسعة افراد من الطاقم الطبي والتمريضي إصابات معظمهم بليغة وخطيرة، على اثر هذا الإعتداء الغاشم تم إخلاء المستشفى من معظم الطاقم الطبي والتمريضي وغيره، وأبقت الإدارة على عدد من العاملين لحماية ممتلكات المستشفى".