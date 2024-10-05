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جيش العدو يصدر انذاراً عاجلاً لاستهداف ابنية في الضاحية الجنوبية لا سيما حارة حريك والرويس والكفاءات والشويفات
جيش العدو يصدر انذاراً عاجلاً لاستهداف ابنية في الضاحية الجنوبية لا سيما حارة حريك والرويس والكفاءات والشويفات
جيش العدو الإسرائيلي يوجه إنذاراً عاجلاً لسكان الضاحية الجنوبية وبرج البراجنة تحديداً
جيش العدو الإسرائيلي يوجه إنذاراً عاجلاً لسكان الضاحية الجنوبية وبرج البراجنة تحديداً
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محليات

بيان هام جداً من حزب الله بشأن الأنباء عن صفي الدين

2024-10-05 | 13:13
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بيان هام جداً من حزب الله بشأن الأنباء عن صفي الدين
بيان هام جداً من حزب الله بشأن الأنباء عن صفي الدين

صدر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله البيان التالي:

تنشر بعض وسائل الاعلام أخباراً تنسبها إلى مصادر في حزب الله تتعلق بمصير مسؤولي حزب الله عقب الغارات الوحشية على الضاحية الجنوبية، وآخر تلك الوسائل وكالة الصحافة الفرنسية والتي نسبت أخبارها إلى مصادر رفيعة في حزب الله، يهمنا أن نؤكد مجدداً أنه لا يوجد لدينا مصادر في حزب الله، وموقفنا يصدر في بيان رسمي صادر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله.

كما نشرت بعض وسائل الاعلام لا سيما عدد من المواقع الالكترونية أخباراً كاذبة وشائعات لا قيمة لها تتعلق بالوضع التنظيمي لعدد من كبار مسؤولي حزب الله تندرج في إطار الحرب النفسية المعنوية ضد جمهور المقاومة من قبل الذين سخّروا أقلامهم وألسنتهم ومواقعهم في خدمة الاحتلال الصهيوني

بيان هام جداً من حزب الله بشأن الأنباء عن صفي الدين

محليات

هاشم صفي الدين

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إسرائيل

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الليلة بدأت.. وبالخرائط إنذار من العدو لسكان الضاحية الجنوبية
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الليلة بدأت.. وبالخرائط إنذار من العدو لسكان الضاحية الجنوبية

وجه المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي، انذارا عاجلا إلى سكان الضاحية الجنوبية.

وقال عبر منصة "إكس": "انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا المتواجدين في المباني المحددة في الخرائط المرفقة في برج البراجنة".

15:45

الليلة بدأت.. وبالخرائط إنذار من العدو لسكان الضاحية الجنوبية

وجه المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي، انذارا عاجلا إلى سكان الضاحية الجنوبية.

وقال عبر منصة "إكس": "انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا المتواجدين في المباني المحددة في الخرائط المرفقة في برج البراجنة".

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