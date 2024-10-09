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محليات

القاضية عون: أوقفوا بأي طريقة هذا المسلسل الجهنمي من الموت والقتل والدمار

2024-10-09 | 01:14
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القاضية عون: أوقفوا بأي طريقة هذا المسلسل الجهنمي من الموت والقتل والدمار
القاضية عون: أوقفوا بأي طريقة هذا المسلسل الجهنمي من الموت والقتل والدمار

كتبت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على حسابها على منصة "إكس": "صرخة لإنقاذ لبنان، صرخة الى كل مسؤول حزبي او أمني، الى كل نائب، الى كل وزير افعلوا اي شيء لإنقاذ البلد.

أي نفع ستجنيه القضية الفلسطينية اذا اصبح لبنان غزة ثانية. أرجوكم افعلوا اي شيء. انها دوامة عنف جهنمية لا تنتهي الا بمزيد من الدمار والخراب والشهداء والضحايا. أرجوكم رحمة بالعائلات التي انقرضت وصفيت، رحمة بالأطفال المشردين. رحمة بالامهات المجروحة قلوبهن. رحمة بالشباب الذين تشوهوا. أوقفوا بأي طريقة هذا المسلسل الجهنمي من الموت والقتل والدمار. صحيح امامنا عدو شرس وبلا رحمة، لكن الرد الفعال عليه لن يكون بمزيد من القتل والدمار، هذا ما يريده بالذات هذا العدو، تخريب البلد وقتل أبنائه. لماذا لا يجتمع كل النواب الان في المجلس ولا يخرجوا الا بمسودة حل. أرجوكم ،أرجوكم انقذوا لبنان، والا سيحكم عليكم التاريخ الى الابد، انكم وامام هول مأساة احضار وطن لم تفعلوا اي شيء".
القاضية عون: أوقفوا بأي طريقة هذا المسلسل الجهنمي من الموت والقتل والدمار

محليات

القاضية غادة عون

لبنان

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حماس.. أول رد على أنباء نقل القيادة إلى السودان
03:49

حماس.. أول رد على أنباء نقل القيادة إلى السودان

وصف القيادي في حركة حماس الفلسطينية عزت الرشق، ما نشرته إحدى صحف العدو الإسرائيلي عن إبعاد قادة الحركة إلى السودان، بـ"الكلام السخيف".

وقال الرشق، في بيان له، إن حماس موجودة في فلسطين، تقاتل العدو الذي يحتل فلسطين"، مؤكدا أن "إبعاد "حماس" أو قادتها من غزة هو حلم ووهم إسرائيلي لن يتحقق".

وأضاف أن "المنطق يقتضي أن يرحل المحتل المجرم ويبقى أهل الأرض وسكانها الأصليون".

03:49

حماس.. أول رد على أنباء نقل القيادة إلى السودان

وصف القيادي في حركة حماس الفلسطينية عزت الرشق، ما نشرته إحدى صحف العدو الإسرائيلي عن إبعاد قادة الحركة إلى السودان، بـ"الكلام السخيف".

وقال الرشق، في بيان له، إن حماس موجودة في فلسطين، تقاتل العدو الذي يحتل فلسطين"، مؤكدا أن "إبعاد "حماس" أو قادتها من غزة هو حلم ووهم إسرائيلي لن يتحقق".

وأضاف أن "المنطق يقتضي أن يرحل المحتل المجرم ويبقى أهل الأرض وسكانها الأصليون".

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