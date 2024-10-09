القاضية عون: أوقفوا بأي طريقة هذا المسلسل الجهنمي من الموت والقتل والدمار

كتبت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على حسابها على منصة "إكس": "صرخة لإنقاذ لبنان، صرخة الى كل مسؤول حزبي او أمني، الى كل نائب، الى كل وزير افعلوا اي شيء لإنقاذ البلد.