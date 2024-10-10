العلاقات الاعلامية في حزب الله: تأجيل جولة مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله الحاج محمد عفيف المقرّرة غدًا وبالتالي تأجيل المؤتمر الصحافي إلى وقت يُحدّد لاحقاً