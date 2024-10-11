ماكرون: وقف تصدير الأسلحة المستخدمة في غزة ولبنان هو "الرافعة الوحيدة" لإنهاء النزاعات

اعتبر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن "استهداف القوات الإسرائيلية المتعمد" لعناصر قوة الامم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان هو أمر "غير مقبول على الإطلاق"، منبها الى أن فرنسا "لن تقبل" بإطلاق النار مجددا على الجنود الأمميين.