قيادة الجيش تنعي العريف الشهيد جعفر شيت
تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه العريف الشهيد جعفر شيت، الذي استشهد بتاريخ 11 /10 /2024 من جراء استهداف العدو الإسرائيلي مركزًا للجيش اللبناني في بلدة كفرا - الجنوب.
وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:
- من مواليد 28 /6 /1976 الكويت.
- مددت خدماته في الجيش اعتباراً من 28 /8 /2006.
- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- الوضع العائلي: متأهل/4.
يقام المأتم بتاريخ 12 /10 /2024، الساعة 11.00 في جبانة حارة صيدا – صيدا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل السيد حسين شيت الكائن في محلة بشامون – عالية حي المدارس أو عبر الإتصال على رقم الهاتف 162492/ 71