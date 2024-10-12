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محليات

ميقاتي خلال لقاء قاليباف: اولويات الحكومة وقف اطلاق النار والعدوان الاسرائيلي

2024-10-12 | 05:18
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ميقاتي خلال لقاء قاليباف: اولويات الحكومة وقف اطلاق النار والعدوان الاسرائيلي
ميقاتي خلال لقاء قاليباف: اولويات الحكومة وقف اطلاق النار والعدوان الاسرائيلي

إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي رئيس مجلس الشورى الاسلامي في الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد باقر قاليباف على رأس وفد قبل ظهر اليوم في السرايا.

شارك في اللقاء مستشارا رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر.
وفي خلال اللقاء أكد ميقاتي" ان اولويات الحكومة في هذه المرحلة هي العمل على وقف اطلاق النار ووقف العدوان الاسرائيلي والحفاظ على امن لبنان وسلامة ابنائه.
وشدد" على التزام لبنان بتطبيق القرار الدولي الرقم 1701 وتعزيز وجود الجيش في الجنوب، واجراء الاتصالات اللازمة مع دول القرار والامم المتحدة للضغط  على اسرائيل لتنفيذ القرار كاملا".
 
إتصال من هوكشتاين 
وتلقى رئيس الحكومة اتصالا من الموفد الرئاسي الاميركي اموس هوكشتاين تم خلاله البحث في سبل التوصل الى وقف اطلاق النار ووقف المواجهات العسكرية، للعودة الى البحث في حل سياسي متكامل ينطلق من تطبيق قرار مجلس الامن الرقم1701.
 
ميقاتي خلال لقاء قاليباف: اولويات الحكومة وقف اطلاق النار والعدوان الاسرائيلي

محليات

نجيب ميقاتي

محمد باقر قاليباف

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مراسلة الجديد: رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف سيصل بعد قليل إلى الموقع المستهدف في البسطة برفقة عدد من أعضاء كتلة الوفاء للمقاومة
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