المشهد السياسي| الرئاسة غابت عن المسعى القطري.. وبري يقدر بوريل

ويقول مصدر سياسي بارز منخرط في المفاوضات للجديد إن الاميركي غير جدي بوقف النار، ولا يزال يماطل بهدف إعطاء مزيد من الوقت للإسرائيلي لتحقيق إنجاز عسكري قبل الانتخابات الاميركية/ إما عبر تقدم بري أو عبر استسلام المقاومة/ ليحصل من خلال الضغط على مكاسب سياسية لم يستطع أخذها من خلال الميدان//الا أن الاتصالات الدولية مستمرة، ويضغط الفرنسي بهدف وقف إطلاق النار وكذلك القطري/ إذ علمت الجديد أن الاتصال بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث أولوية وقف إطلاق النار فورا وضرورة الاسراع في اعلانه/ بالاضافة الى إيلاء أهمية كبرى لموضوع النازحين والمساعدات من أجل الصمود//وعلمت الجديد أنه سيسجل اتصال في الساعات القليلة المقبلة بين الرئيس بري ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل/ تقديرا لمواقفه الجريئة بعد اقتراحه فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش ومستوطنين إسرائيليينوتقول مصادر سياسية للجديد إن الجهات الرسمية اللبنانية تقدر موقف قوات اليونيفل رفض مغادرة مواقعها الحدودية/ في حين أن الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على الجيش اللبناني فرضت عليه اعادة الانتشار في بعض المواقع .