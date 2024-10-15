صحف عالمية: قوات العدو الإسرائيلية تعمّدت استهداف اليونيفيل في جنوب لبنان

تناولت الصحف العالمية تعمد قوات العدو الإسرائيلية استهداف قوات حفظ السلام الدولية (يونيفيل) المتموقعة على الحدود مع لبنان، وأشارت إلى تركيزها على ضرب العاملين في القطاع الطبي.



فقد اعتبرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن الهجوم الإسرائيلي بالدبابات على قاعدة لليونيفيل في لبنان "تميز بوضوحه". وقالت إنه يضاف إلى الضغوط الإسرائيلية الرامية إلى إجبار القوات الأممية على الانسحاب من جنوب لبنان.



وقالت الصحيفة إن حكومة بنيامين نتنياهو تزيد ضغوطها على قوات اليونيفيل في لبنان وعلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في قطاع غزة، مع إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "شخصا غير مرغوب فيه على الأراضي الإسرائيلية".



وفي صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، قال تقرير إن إسرائيل باتت متهمة باستهداف العاملين الطبيين في لبنان، بعد أن قتلت ضرباتها أكثر من 150 عاملا طبيا ومسعفا هناك.



ووصف التقرير سلوك إسرائيل بأنه استهداف منهجي للرعاية الصحية في وقت يقصف فيه جيش الاحتلال لبنان بآلاف الغارات الجوية في حملته المتصاعدة ضد حزب الله.

