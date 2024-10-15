بالفيديو - مصلحة الليطاني باشرت اشغال صيانة الاقسام المتضررة جراء العدوان الاسرائيلي

بيان صادر عن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني:



مباشرة اشغال صيانة الاقسام المتضررة جراء العدوان الاسرائيلي من الناقل الرئيسي لمشروع ري القاسمية بمواكبة الجيش اللبناني و اعادة تزويد الاراضي الزراعية بالمياه في الساحل الجنوبي فور استكمال الاشغال.

اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان صادر عنها اليوم انه وبالتنسيق مع الجيش اللبناني و مديرية المخابرات في الجنوب باشرت فرقها الفنية المختصة صباح اليوم الثلاثاء الواقع فيه ١٥ تشرين الأول ٢٠٢٤ وبمواكبة عناصر من الجيش اللبناني باشغال الصيانة المؤقتة للناقل الرئيسي لمشروع ري القاسمية ورأس العين في منطقة ارزي والتي تشمل رفع الردم والحفر و التجهيز و وتغليف الارضيات بالمواد العازلة والاسمنيتية.



واعلنت المصلحة انه تم استقدام الآليات والمعدات والمواد المطلوبة لاجراء الصيانة المؤقتة والعاجلة للناقل الرئيسي على القناة في منطقة أرزي بمواكبة الجهات الامنية الرسمية المعنية وفقا للاصول والمعايير السيادية.



وجددت المصلحة في بيانها توجيه الشكر لقيادة الجيش اللبناني و مديرية المخابرات ممثلة برئيس فرع مخابرات الجيش في الجنوب العميد سهيل حرب على تسهيل ومتابعة هذه المهمة الطارئة و الضرورية لانقاذ الاف الهكتارات من الاراضي الزراعية.